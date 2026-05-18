Once ideal de EP Deportes de la jornada 37 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Raphinha, autor de dos de los tres tantos de los azulgranas ante el Real Betis, el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, clave en la victoria de los colchoneros frente al Girona, y el centrocampista del Valencia Javi Guerra, héroe del triunfo che en Anoeta, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 37 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Jan Oblak (Atlético de Madrid); Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Víctor Chust (Elche), Carlos Romero (Espanyol); Javi Guerra (Valencia), Kevin Arriaga (Levante), Guido Rodríguez (Valencia); Raphinha (FC Barcelona), Carlos Espí (Levante) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

El portero del Atlético de Madrid firmó un gran partido en la victoria colchonera ante el Girona (1-0). Oblak realizó 11 paradas, para evitar 1,08 goles esperados en contra y lograr una nueva portería a cero. Además completó tres salidas y 27 pases, 13 de ellos de larga distancia.

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)

El lateral derecho rumano del Rayo Vallecano estuvo notable en la victoria de los madrileños ante el Villarreal. Ratiu participó en 81 acciones con balón, completó 36 pases, centró tres veces al área, generó dos ocasiones y asistió en uno de los tantos de su equipo. Además, despejó tres veces, bloqueó un remate, recuperó ocho balones y se impuso en siete de los nueve duelos que disputó.

Florian Lejeune (Rayo Vallecano)

El central francés del Rayo Vallecano brilló en defensa en la victoria rayista ante el Villarreal. Lejeune realizó con éxito las cuatro entradas que intentó, despejó 11 veces, recuperó cuatro balones y se impuso en seis de los ocho duelos que disputó. Además, remató dos veces a puerta, participó en 79 acciones con balón, completó 57 pases y generó una ocasión.

Víctor Chust (Elche)

El central del Elche fue el héroe de la victoria ilicitana frente al Getafe. Víctor Chust marcó el único gol del partido, recuperó tres balones, despejó cuatro veces, interceptó un pase y se impuso en cinco duelos. Además, participó en 66 acciones con balón, completó 28 pases y centró seis veces al área.

Carlos Romero (Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol estuvo notable en la victoria de los pericos en El Sadar (1-2). Carlos Romero marcó uno de los tantos de su equipo, participó en 51 acciones con balón, completó cuatro regates y 20 pases y generó una ocasión. Además, interceptó tres pases, despejó en tres ocasiones, bloqueó cuatro remates y se impuso en ocho duelos.

Javi Guerra (Valencia)

El centrocampista del Valencia se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Javi Guerra marcó un doblete en la victoria de su equipo en Anoeta, remató cuatro veces a puerta, participó en 56 acciones con balón, completó 26 pases, centró una vez al área y generó una ocasión.

Kevin Arriaga (Levante)

El mediocentro del Levante firmó una actuación notable en la victoria granota frente al Mallorca (2-0). Kevin Arriaga marcó el segundo gol de su equipo, participó en 42 acciones con balón, completó 11 pases, centró una vez al área y generó una ocasión. Además, recuperó tres balones, se impuso en nueve duelos y despejó nueve balones.

Guido Rodríguez (Valencia)

El centrocampista argentino del Valencia cuajó un gran encuentro en el triunfo che ante la Real Sociedad. Guido Rodríguez remató dos veces a puerta, participó en 67 acciones con balón y completó 45 pases. Además, interceptó un pase, despejó un balón, recuperó siete balones y se impuso en nueve duelos.

Raphinha (FC Barcelona)

El extremo brasileño del FC Barcelona fue clave en la victoria de los azulgranas ante el Real Betis. Raphinha anotó dos de los tres tantos de su equipo, remató cinco veces a puerta, participó en 57 acciones con balón, completó 31 pases, centró cuatro veces al área, generó dos ocasiones y completó el 100% de los regates que intentó.

Carlos Espí (Levante)

El joven delantero del Levante volvió a demostrar su gran momento de forma en el tramo final de temporada. Carlos Espí marcó el primer gol del partido ante el Mallorca, remató cinco veces a puerta, participó en 25 acciones con balón, completó seis pases y generó una ocasión. Además, se impuso en siete duelos y recuperó dos balones.

Víctor Muñoz (CA Osasuna)

El extremo internacional español de CA Osasuna cuajó un gran partido pese a la derrota de su equipo ante el RCD Espanyol. Víctor Muñoz marcó el único gol de Osasuna, remató cuatro veces a puerta, participó en 52 acciones con balón, completó 25 pases, centró cinco veces al área y generó una ocasión.