Once ideal de EP Deportes de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres, que anotó un doblete en la victoria azulgrana ante el Getafe, el centrocampista Pedri González, excelso ante el Getafe, y el central del Real Madrid Eder Militao, autor de uno de los tantos de su equipo ante el Espanyol, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 5 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está formado por: Leo Román (RCD Mallorca); Jeremy Toljan (Levante), Eder Militao (Real Madrid), Eric García (FC Barcelona), Álvaro Carreras (Real Madrid); Baptiste Santamaría (Valencia), Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona); Carlos Álvarez (Levante), Ferran Torres (FC Barcelona) y Cucho Hernández (Real Betis).

Leo Román (RCD Mallorca)

El portero español del Mallorca fue clave en el empate cosechado por su equipo ante el Atlético de Madrid. Leo Román atrapó un penalti en la primera mitad a Julián Álvarez, y realizó otras seis paradas para evitar 2,17 goles esperados en contra. Además, completó 23 pases, 10 de ellos largos.

Jeremy Toljan (Levante)

El lateral derecho del Levante estuvo notable en la goleada de los granotas al Girona. Jeremy Toljan asistió en el primer tanto del partido a Etta Eyong. Además, participó en 71 acciones con balón, completó 46 pases, generó dos ocasiones y centró tres veces. En defensa, se impuso en tres duelos, despejó dos balones y realizó tres entradas.

Eder Militao (Real Madrid)

El central brasileño del Real Madrid brilló en la victoria de los blancos ante el RCD Espanyol. Militao fue el encargado de abrir el marcador con un derechazo desde la frontal que se coló por la escuadra de la portería. Además, participó en 116 acciones con balón, completó 94 pases, se impuso en cinco duelos y bloqueó tres remates.

Eric García (FC Barcelona)

El internacional español del FC Barcelona volvió a rendir a gran nivel en el eje de la zaga ante el Getafe. Eric García participó en 114 acciones con balón, completó 97 pases, se impuso en cinco duelos, despejó dos balones, interceptó tres pases y realizó dos entradas.

Álvaro Carreras (Real Madrid)

El lateral izquierdo español del Real Madrid firmó su mejor partido con la camiseta blanca ante Espanyol. Carreras participó en 121 acciones con balón, completó 87 pases, generó dos ocasiones, centró dos veces al área y realizó tres regates. Además, se impuso en siete duelos, despejó tres balones, interceptó dos pases y no fue regateado en ninguna ocasión.

Baptiste Santamaría (Valencia)

El centrocampista francés del Valencia estuvo sobresaliente en la victoria che ante el Athletic Club. Santamaría participó en los dos goles de su equipo, anotando el primero y asistiendo en el segundo. Además, completó 36 pases, generó dos ocasiones, remató dos veces a puerta, realizó tres regates y se impuso en cinco duelos.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista internacional español fue una semana más de lo jugadores más destacados del FC Barcelona. Pedri fue el catalizador del juego de su equipo participando en 106 acciones con balón. Además, completó 89 pases y generó cuatro ocasiones de gol.

Dani Olmo (FC Barcelona)

El mediapunta internacional español del FC Barcelona estuvo sobresaliente en la goleada 'culer' ante el Getafe. Dani Olmo participó en dos de los tres goles de su equipo, asistiendo de manera brillante en el primero y marcando el tercero. Además, participó en 90 acciones con balón, completó 53 pases, generó tres ocasiones, remató cuatro veces a portería, se impuso en siete duelos y recibió tras faltas.

Carlos Álvarez (Levante)

El atacante español del Levante firmó un gran encuentro en la goleada de su equipo en Montilivi. Carlos Álvarez anotó de falta directa el segundo gol de los granotas. Además, participó en 56 acciones con balón, completó 38 pases, generó dos ocasiones de gol, remató tres veces a puerta y se impuso en cuatro duelos.

Ferran Torres (FC Barcelona)

El delantero internacional español ha sido uno de los mejores jugadores de la jornada. Ferran Torres anotó un doblete en la victoria del Barça ante el Getafe y, además, remató otras tres veces a portería, participó en 35 acciones con balón, completó 18 pases y se impuso en tres duelos.

Cucho Hernández (Real Betis)

El delantero colombiano del Real Betis estuvo notable en la victoria de los verdiblancos ante la Real Sociedad. El Cucho abrió el marcador con un buen tanto, remató otras dos veces a portería, realizó dos regates, participó en 45 acciones con balón, completó 21 pases y se impuso en cinco duelos.