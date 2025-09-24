Osasuna - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna recibe este jueves en El Sadar (19.00 horas) a un Elche CF que se mantiene como uno de los tres equipos invictos en primera división, junto a Real Madrid y FC Barcelona, en el partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en el que los de Alessio Lisci buscan prolongar su racha de seis partidos consecutivos venciendo en su feudo contra la revelación del torneo.

POSIBLES ALINEACIONES

CA Osasuna: Herrera; Iker Benito, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Rubén García.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Ali Houary; Rafa Mir y André da Silva.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Elche de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará este jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas en el estadio de El Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojillos y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.