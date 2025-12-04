Oviedo y Mallorca viven un duelo de necesitados en el Carlos Tartiere

Archivo - Los jugadores del RCD Mallorca celebran un gol. - LALIGA - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo recibe este viernes (21.00 horas) en el estadio Carlos Tartiere al RCD Mallorca en la apertura de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo al que ambos conjuntos llegan con la urgencia de puntuar de tres en tres con los locales colistas y sin ganar desde finales de septiembre, mientras que los visitantes llegan situados al borde de la zona roja con solo cuatro puntos más que su anfitrión.

El feudo asturiano será testigo del partido que abre una nueva jornada liguera entre dos equipos necesitados que se muestran irregulares en la competición doméstica. El Real Oviedo llega tras su derrota en el Riyadh Air Metropolitano mostrando una imagen muy pobre y que poco antes de la media hora se veían por debajo en el marcador con dos goles encajados. Ese resultado amplió su racha sin ganar en Liga hasta los siete partidos.

Por ello, apelan al calor de la afición carbayona para romper la dinámica negativa de resultados a la que se suma no haber visto puerta en los últimos cuatro partidos. Un dato que refleja la poca producción ofensiva siendo el equipo que menos goles ha marcado en lo que va de torneo, con tan solo 7 tantos, algo que no ha logrado enderezar Luis Carrión desde su llegada.

En el Carlos Tartiere tan solo ha visto puerta en dos ocasiones, un registro que tratarán de remendar este viernes ante un equipo balear que viaja a la capital asturiana tras no aprovechar en su casa la ventaja de dos goles ante el CA Osasuna, que empató en el minuto 92. El conjunto bermellón ha sumado cuatro de los últimos 16 puntos posibles llevándole a estar a tan solo una unidad de los puestos de descensos.

Además, el cuadro de Jagoba Arrasate únicamente ha vencido a domicilio en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3) esta temporada en LaLiga EA Sports. Sin embargo, el Mallorca tiene en su haber el hecho de puntuar ante los equipos ubicados en la mitad en la mitad inferior de la clasificación, un dato al que se aferran.

Para el encuentro, Carrión recupera al sancionado Ilyas Chaira para poder alinear su once titular donde el capitán Santi Cazorla volvería a ser de la partida. Por su parte, Arrasate tiene pocas dudas en su alineación con Vedat Muriqi, bigoleador en la pasada jornada, y Jan Virgili se erigen como referentes en el ataque.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 15 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 5 de diciembre.

Real Oviedo-Mallorca. Galech Apezteguía (C. Navarro) 21.00 horas.

-Sábado 6 de diciembre.

Villarreal-Getafe. 14.00 horas.

Alavés-Real Sociedad. 16.15 horas.

Betis-Barcelona. 18.30 horas.

Athletic Club-Atlético de Madrid. 21.00 horas.

Domingo 7 de diciembre.

Elche-Girona. 14.00 horas.

Valencia-Sevilla. 16.15 horas.

Espanyol-Rayo Vallecano. 18.30 horas.

Real Madrid-RC Celta. 21.00 horas.

Lunes 8 de diciembre.

Osasuna-Levante. 21.00 horas.