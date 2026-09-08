Pablo Barrios: "Más que complicado, es un arranque ilusionante de Champions"

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios en rueda de prensa. - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, ha comentado este martes que el arranque de la Liga de Campeones ante el Liverpool en Anfield, uno de los campos "más top de Europa", es más "ilusionante" que "complicado", y ha aclarado que la final en el Metropolitano no les genera más presión porque "queda muy lejos".

"Más que complicado, es un arranque ilusionante de Champions. El poder empezar esta competición en un escenario como Anfield, que es de los más top de Europa, nos genera ilusión. Además, ahora me toca ser cuarto capitán, que es un orgullo para mí", afirmó el centrocampista del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al debut en Liga de Campeones ante el Liverpool en Anfield.

Barrios confesó que se encuentra con "ganas" de que empiece la Liga de Campeones, en la que esperan "empezar de la mejor manera". "La final del Metropolitano queda muy lejos. De momento, estamos pensando en el partido de mañana", añadió.

En cuanto al arranque de temporada, expresó que, pese a la derrota en San Mamés, el equipo está en "buena dinámica". "Creo que todavía nos tenemos que conocer con los nuevos y los últimos que han llegado", matizó.

"En verano cuando estaba descansando tenía ganas de que empezase la temporada, ya que el año pasado pues no terminó como a mí me hubiese gustado. Ahora me encuentro bien, tengo muy buenas sensaciones y espero que siga siendo así", dijo el canterano rojiblanco sobre el momento de forma que atraviesa.

Además, explicó que el tramo que pasó el año pasado lesionado "no fue fácil" pero que ha hecho "mucho más fuerte". "Me perdí en muchísimos partidos, partidos importantes que a todos nos gusta jugar. Tengo muchísimas ganas de poder jugar este tipo de partidos y ganas del partido de mañana", deseó.