Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, durante los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al futbolista este viernes.

"El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", confirmó la entidad madrileña este viernes en su página web.

Barrios sintió unas molestias durante el encuentro de la Copa del Rey Mapfre disputado este jueves ante el Real Betis en La Cartuja, y fue sustituido por Jose María Giménez en el minuto 50 de este partido que acabó con triunfo rojiblanco por 0-5 certificando su pase a las semifinales coperas.

Según las informaciones, el centrocampista español, de 22 años, podría estar de baja alrededor de cuatro semanas, por lo que se perdería varios partidos de LaLiga EA Sports, así como la ida de las 'semis' coperas ante el FC Barcelona y el 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Brujas belga.