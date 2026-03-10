Pablo Barrios vuelve a la convocatoria del Atlético ante el Tottenham en Champions

Archivo - El centrocampista español Pablo Barrios, en un calentamiento del Atlético de Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Pablo Barrios es la gran novedad en la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentarse este martes al Tottenham inglés en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, un partido para el que el técnico Diego Pablo Simeone tiene la baja de Rodrigo Mendoza.

Según informó el club, el mediocentro, de 22 años, vuelve a estar disponible para el entrenador argentino, después de nueve encuentros fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular. En concreto, no tiene minutos desde el 5 de febrero, en los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre ante el Real Betis.

En la lista también aparece el lateral izquierdo Julio Díaz, canterano rojiblanco, y no está el centrocampista Rodrigo Mendoza, por un esguince en el tobillo derecho de grado moderado sufrido en el partido del pasado sábado ante la Real Sociedad.

Así, la convocatoria la integran los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Pablo Barrios y Obed Vargas; y los delanteros Giuliano Simeone, Nico González, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.