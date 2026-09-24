Países Bajos salva con carácter un punto en la Liga de Naciones en el estreno de Xavi ante una floja Alemania

Cody Gakpo intenta zafarse de Philipp Treu en el Países Bajos-Alemania de la Liga de Naciones 26-27 - Federico Gambarini/dpa

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de los Países Bajos que entrena el español Xavi Hernández salvó un punto al final en su duelo de la Liga de Naciones 2026-2027 ante una Alemania algo discreta, mientras que Portugal arrancó con una trabajada victoria por 1-0 ante País Gales y Erling Haaland fue clave para el triunfo 3-2 de Noruega ante Dinamarca.

En el Johan Cruyff de Amsterdam se estrenaba Xavi Hernández al frente de una 'Oranje' que dejó buena imagen y trazos del fútbol que espera ofrecer el técnico catalán, premiado con un gol en los compases finales que evitó que Jürgen Klopp tuviese un buen debut con una Alemania que se sostuvo en buena parte por las paradas de Marc-Andre ter Stegen.

El combinado neerlandés se hizo con el mando desde el pitido en una clara demostración de lo que el de Terrassa pretende implantar, con un juego rápido y con importancia de las bandas. Sin embargo, no generó demasiado, con el VAR anulando un gol de Virgil van Dijk por falta a Ter Stegen. El guardamenta, en su vuelta a la titularidad con su país, estuvo acertado y nervioso al mismo tiempo, pero detuvo la mejor ocasión neerlandesa ante un Cody Gakpo que no aprovechó un error suyo en la salida de balón.

En cambio, la tetracampeona del mundo se marchó a los vestuarios por delante en una confusa jugada en la que los locales pedían que su rival echase la pelota fuera por la lesión de Brobby. Los visitantes no lo hicieron y Felix Nmecha acabó empujando el 0-1 después de que Karim Adeyemi no acertase en su primer remate y con los neerlandeses muy enfadados.

Tras el paso por los vestuarios, los Países Bajos continuaron insistiendo y siendo mejores, con su rival esperando más a 'cazar' alguna transición. Las mejores opciones fueron para la 'Oranje', desacertada ante Ter Stegen, siempre en el sitio correcto para repeler los remates, aunque Meerdink tampoco acertó a empujar a la red un 'pase de la muerte' con todo a favor.

Alemania no encontró la forma de sentenciar el partido y al final estuvo a punto de perderlo. Un sensacional centro de Ruben van Bommel con el exterior lo enganchó Gakpo para poner el merecido 1-1 en el 92 y los locales aún tuvieron un cabezazo para haber firmado una gran remontada.

Por otro lado, también se estrenó este jueves como seleccionador el veterano Jorge Jesus, nuevo inquilino del banquillo de una Portugal donde el veterano Cristiano Ronaldo fue una vez más titular, aunque no pudo aprovechar su clara ocasión a puerta vacía para hacer un gol más en la ajustada victoria por 1-0 ante País de Gales.

La actual campeona de la Liga de Naciones sufrió hasta el final, pero supo hacer valer el tanto de Joao Felix en el minuto 22 de un choque donde los visitantes pudieron haber arañado un punto de haber sacado partido a su mejor oportunidad en el minuto 74, pero el disparo de Johnson dio en el larguero y luego James y Koumas se estorbaron.

Quien no falló fue el delantero noruego Erling Haaland que continuó con su idilio con el gol con su selección tras el Mundial firmando un doblete clave en el triunfo por 3-2 ante una Dinamarca que fue capaz de igualar el buen arranque nórdico.

Oscar Bobb y el delantero del City pusieron un prometedor 2-0 antes del minuto 20, pero el combinado danés se rehizo con un tanto de Damsgaard y logró el empate por medio de su goleador Hojlund al inicio del segundo tiempo antes de que Haaland apareciese otra vez letal a la salida de un saque de esquina.

La jornada del jueves en la Liga A de esta Nations se completó con la remontada de Grecia a domicilio ante Serbia para imponerse por 1-2 y llevarse tres importantes puntos. Zivkovic adelantó pronto a los locales, pero Tzolis empató en el tramo final y Douvikas silenció el 'Pequeño Maracaná' de Belgrado más allá del 90.