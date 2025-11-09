Las Palmas remonta al Racing y entra en las quinielas del ascenso

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UD Las Palmas venció (3-1) este domingo al Racing de Santander para alimentar su confianza en la lucha por las primeras plazas de LaLiga Hypermotion, en una jornada 13 en la que Cádiz y Real Valladolid no concretaron esas mismas intenciones (0-0).

En el Gran Canaria, el cuadro amarillo se vino arriba en una tromba ofensiva antes del descanso para remontar al líder. Asier Villalibre adelantó al Racing cerca del minuto diez, pero un doblete de Mika Mármol y el 3-1 de Ale García en el largo descuento, dieron el mando a Las Palmas antes del descanso.

Los de Luis García mostraron su oficio defensivo en el segundo acto y no sufrieron ante un Racing que ve menguar su renta en el liderato, con 25 puntos por los 23 del Deportivo. Las Palmas, con 23 también, se anima en la lucha por las dos primeras posiciones, alargando su buen momento a seis jornadas sin perder.

Por otro lado, el Cádiz se quedó en 21 puntos y el Valladolid, con 20, fallando ambos en su opción de acercarse a los puestos de ascenso directo. El cuadro andaluz fabricó poco peligro, aunque se le anuló un gol a Iuri Tabatadze con cierta polémica, y el Pucela tampoco estuvo fino en su visita al Nuevo Mirandilla.

Además, por abajo, el Granada se llevó el duelo ante el colista Real Zaragoza con un 3-1 en Los Cármenes. El equipo nazarí remontó y cortó una mala racha de cinco jornadas sin ganar, para acercarse a la salvación mientras el cuadro maño la ve ya a nueve puntos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Sporting de Gijón 2-1.

-Sábado 8.

Real Sociedad B - Leganés 2-1.

Eibar - Albacete 3-2.

Huesca - Andorra 2-2.

Deportivo de La Coruña - Cultural Leonesa 3-0.

Málaga - Córdoba 2-2.

-Domingo 9.

Las Palmas - Racing de Santander 3-1.

Ceuta - Almería suspendido.

Granada - Zaragoza 3-1.

Cádiz - Valladolid 0-0.

-Lunes 10.

Burgos - Castellón 20.30.