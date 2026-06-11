El Papa León XIV, socio de honor del Real Madrid

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El Papa León XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 11 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Pontífice deja Barcelona tras haber realizado 7 actos entre el 9 y el 10 de
El Papa León XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 11 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Pontífice deja Barcelona tras haber realizado 7 actos entre el 9 y el 10 de - Kike Rincón - Europa Press
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Actualizado: jueves, 11 junio 2026 21:30
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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida este jueves y presidida por Florentino Pérez, acordó nombrar socio de honor del conjunto blanco al Papa León XIV.

"El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo", dice el comunicado oficial.

"Su visita al estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio de 2026 ha sido un honor para el Real Madrid y quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes de nuestra historia", añade.

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