París marca el primer asalto entre el campeón y el aspirante

Archivo - El jugador del Bayern Múnich Michael Olise y el del PSG Fabián Ruiz. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain recibe este martes al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes (21.00 horas), en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, el primer encuentro de una eliminatoria que mide a los dos máximos favoritos para hacerse con el título en el que el vigente campeón buscará tomar ventaja de cara al definitivo encuentro de vuelta del próximo miércoles en el Allianz Arena.

El Parque de los Príncipes será el escenario del primero de los envites entre los dos equipos más en forma del viejo continente. El PSG, en una clara dinámica ascendente a lo largo de la temporada, quiere emular al Real Madrid y convertirse en el segundo club desde los años 90 que reedita título. Para ello, tendrá que superar a uno de los mejores equipos de Europa de la temporada, el Bayern Múnich.

Los bávaros han demostrado a lo largo de todo el curso que son una máquina perfecta. Sus números son demoledores y, con la Bundesliga bajo el brazo, están a cuatro partidos de conseguir el triplete, como hicieran en 2013 y 2020. Esta será la segunda visita a París de la temporada, ya que en la fase liga ya conseguirían asaltar la casa del vigente campeón de Europa (1-2) gracias a un doblete del colombiano Luis Díaz.

Y es que, el conjunto alemán se ha convertido en una de las bestias negras del PSG. En el recuerdo de los aficionados franceses siempre estará la primera final de Champions alcanzada, en la que el Bayern de Hansi Flick les privó el sueño de levantar la 'Orejona'. Además, en cinco de los últimos seis enfrentamientos los muniqueses salieron victoriosos, siendo también su verdugo en la edición de 2023. Eso sí, en la última eliminatoria disputada entre ambos, los de Luis Enrique se llevaron el triunfo en los cuartos de final del Mundial de Clubes (2-0).

A esto se suma el momento que atraviesa el conjunto parisino. El técnico asturiano ha sabido regular al equipo a lo largo de la temporada para llegar al tramo final en un estado de forma notable. Prueba de ello son las ocho victorias que ha conseguido en sus últimos nueve partidos, en las que se incluyen las eliminatorias perfectas ante Chelsea (8-2) y Liverpool (4-0).

A esto se suma que, por primera vez desde que arrancaran las eliminatoria, Luis Enrique dispone de toda la plantilla para el duelo, después de que el centrocampista español Fabián Ruiz haya participado en los tres últimos partidos, el último de inicio, y Vitinha haya dejado atrás sus molestias. Además, en el encuentro liguero ante el Angers (0-3), se permitió el lujo de reservar a su tridente ofensivo al completo --Ousmane Dembélé, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia--.

En el lado bávaro, Vicent Kompany afronta las primeras semifinales de su carrera con las bajas de Lennart Karl, Raphael Guerreiro, Tom Bischof y, sobre todo, Serge Gnabry. El internacional alemán estaba siendo clave en la Liga de Campeones con dos goles y cinco asistencias, pero una lesión le ha dejado fuera del tramo final del curso y del Mundial. Su sustituto será un Jamal Musiala que cada día está más entonado. Prueba de ello son los seis goles en los que ha participado en los últimos cinco partidos --dos tantos y cuatro asistencias--.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PARIS SAINT-GERMAIN: Sofonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.

--ÁRBITRO: Sandro Schärer (SUI).

--ESTADIO: Parque de los Príncipes.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ yM+ Liga de Campeones.