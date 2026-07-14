Pau Navarro amplía su contrato con el Villarreal CF hasta 2031

Archivo - El defensa del Villarreal CF Pau Navarro, ante el Real Betis en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 disputado en La Cartuja. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Pau Navarro amplió este martes su contrato con el Villarreal CF una temporada más, hasta junio de 2031, "consolidado como una pieza clave en la zaga" del 'Submarino Amarillo', según el comunicado de la entidad castellonense.

"El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Pau Navarro, que será jugador 'groguet' hasta junio de 2031. El defensa de la Vilavella, que tenía contrato con el club hasta 2030, ha prolongado un curso más su vinculación con el 'Submarino'", avanzó el club.

Para esta ampliación de contrato, el Villarreal CF eligió el lema 'construyendo su futuro', refiriéndose también a la reforma de sus instalaciones deportivas, tanto en el Estadio de la Cerámica y la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Pau Navarro ya se "ha consolidado como una pieza clave en la zaga del Villarreal CF", por su "impresionante regularidad y grandes actuaciones con el primer equipo", según destacó el comunicado. A sus 21 años, el defensa ha jugado un total de 46 encuentros oficiales como 'groguet', estableciéndose como titular en la recta final de la pasada campaña.

"Con esta renovación, Pau Navarro seguirá en la que es su casa, a la que llegó con tan solo ocho años, siendo benjamín y procedente del equipo de su pueblo. En el club amarillo ha jugado las últimas 12 campañas, superando las distintas etapas formativas hasta hacerse un hueco en el primer equipo", concluyó el comunicado.