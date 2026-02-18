Pau Quesada: "La expulsión nos ha cambiado el plan pero hemos hecho muy buena segunda mitad"

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha comentado este miércoles que la expulsión en el minuto 5 de Théa Greboval cambió "el plan de partido" y que rompió la "estructura" del equipo, pero que tras el descanso realizaron una "muy buena" segunda mitad que les ha permitido meterse en los cuartos de final por segundo año consecutivo, un hecho manifiesta el "crecimiento del club".

"La expulsión nos ha cambiado el plan y eso nos ha roto un poco la estructura. Luego nos hemos vuelto a encontrar aunque no hemos conseguido marcharnos por delante al descanso. Pero hemos hecho una muy buena segunda mitad. Estamos por segunda vez consecutiva entre las ocho mejores y eso indica como está creciendo el equipo", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior a la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pau Quesada habló sobre lo que supone meterse en cuartos de final de la Champions por segundo año consecutivo: "Cuando llegas con tanta expectativa hay que ajustar realidades. Es la segunda vez que entramos en el Top 8 y hemos tenidos victorias de prestigio. La temporada pasada se ganó al campeón de Europa y al Barça y eso indica el crecimiento del club".

El técnico valenciano subrayó que el rendimiento de un equipo lo marca "la calidad de la portera y la delantera". "Eso es lo que gana títulos. Misa está haciendo una gran temporada, la baja de Signe Bruun nos trastoca. Hoy hemos apostado por la movilidad y hemos tenido a una de las mejores laterales derecho de Europa (Eva Navarro). Está a un nivel altísimo y lo que tiene que hacer es no relajarse y seguir apretando", agregó.

En cuanto al duelo de cuartos de final ante el FC Barcelona, el de Cullera señaló que deben buscar "90 minutos perfectos". "Estos rivales te exigen concentración y contundencia en todos los minutos. El club vuelve a estar en el top 8 de Europa gracias a las jugadoras. Cuando nos encontremos al Barça veremos como llegan ellas y nosotras. Nuestra identidad siempre ha sido la misma", concluyó.