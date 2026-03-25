Pau Quesada: "Hay una distancia que hay que aceptar"

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, durante el Real Madrid - FC Barcelona de ida de los cuartos de final de la Champions femenina. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha comentado este miércoles que deben "aceptar" la distancia que hay, a día de hoy, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, y quiso "pedir perdón" a la afición por el resultado (2-6) y la imagen del equipo, que es "el Real Madrid del que querían huir".

"Hay una distancia que hay que aceptar. Hoy se ha demostrado que tienen una marcha más a nivel de ritmo y mental. Recibimos un gol y nos cuesta seguir. Ahora, vamos a intentar cambiar este domingo porque hay partidos en los que el equipo ha estado mejor", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa posterior a la derrota (2-6) en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina ante el FC Barcelona.

Quesada quiso "pedir perdón" a la afición por el partido que realizaron, "muy lejos" de la versión que esperaban dar. "El Barça es un rival con el que no te puedes ir del partido. Se ha visto el Real Madrid del que queríamos huir. Ahora tenemos el domingo otra oportunidad para cambiar el sabor de boca", agregó.

El técnico de Cullera apuntó que el equipo se ha descolocado con el primer gol. "Entra dentro de lo normal cuando juegas a fútbol. Es esa losa mental de los 'Clásicos'. Lo mejor que podemos hacer es enfadarnos, evaluarlo y no caernos. En una acción a balón parado se ha vuelto a ir el partido después de habernos metido en la eliminatoria con el 1-2. Hay que cambiar de marcha para afrontar este tipo de partidos", subrayó.

"El planteamiento era de ir a presionar muy alto, lo que no se ha visto con el golpe del primer gol. Mi mayor enfado es por haber dejado de creer en lo que veníamos haciendo por recibir un gol. Ante estos rivales puedes recibir un gol, pero no venirte abajo. Esa es la diferencia entre nosotros y los equipos que luchan por ganar la Champions", destacó.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para Linda Caicedo, autora de los dos goles del Real Madrid en el encuentro. Está haciendo una gran temporada y es una de las mejores del mundo. Tenemos que ayudarla, el Madrid que queremos construir es con esas jugadoras que marcan la diferencia".