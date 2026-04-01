Pau Quesada: "Hay que ver este partido como una oportunidad y no como una desgracia o putada"

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, ha reconocido este miércoles que la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina ante el Barça Femení está "muy complicada", pero ha apelado a competir y a cambiar la dinámica con una victoria tras una semana difícil, insistiendo en la importancia del enfoque mental del equipo tras perder en la ida por 2-6 y caer también en el Clásico de la Liga F Moeve por 0-3.

"Lo hablamos, tenemos la oportunidad de quitarnos este mal sabor de boca. Fueron dos partidos delante de nuestra gente en los que no estuvimos a la altura. Hemos estudiado los partidos, sabemos qué hay, y desde esos errores hay que encontrar situaciones para no sufrir. Y con balón generar más situaciones. A partir de este plano tener una mentalidad positiva y ver este partido como una oportunidad y no una desgracia volver a jugar contra el Barça", aseguró en rueda de prensa.

"Tenemos equipo para competir contra ellos, podemos vencer, y tenemos una oportunidad que hay que encarar desde un punto de vista positivo y no como una putada. Somos conscientes del gran rival que tenemos delante, la eliminatoria está muy complicada, pero también de que queremos quitarnos el mal sabor de boca que arrastramos. Son 90 minutos para intentar ganar el partido, encontrar buenas sensaciones e, independientemente de la eliminatoria, queremos ganar el partido para cambiar esta mala semana que hemos pasado todas", añadió.

Quesada asegura haver revisado el partido de ida y lamentó el no haber sido capaces de "llevar a cabo el plan". "No nos salió nuestro partido y ellas lo hicieron muy, muy bien. Aceptarlo. Intentamos cambiar sensaciones para el partido de Liga, que fue otro escenario diverso pero que tampoco nos dio. Esa es la realidad. Analizando esos dos partidos vamos a intentar ajustar matices a ver si podemos estar más cerca. Aparte de que ellas han estado muy bien, nosotras podemos hacer cosas mejor. Vamos a intentar hacerlo y mostrar esa mejor versión de este Real Madrid", manifestó.

"Neutralizar al Barça lo hemos intentado en estos cinco partidos de forma distinta; desde emparejarnos para tener igualdad dentro hasta ajustar cosas, pero ellas entonces encuentran espacios por fuera. Intentamos arreglarlo con línea de tres atrás para que Graham no estuviera tan cómoda y tampoco nos dio. Son cinco partidos que han sido un reto, tienen la capacidad en el campo de resolver las distintas cosas que planteamos. Vamos a intentar dar un giro más a esto para intentar neutralizarlas y encontrar nuestro ritmo y energía. Es un reto para un equipo joven como nosotros que quiere crecer y para crecer tienes que jugar contra las mejores", aseguró.

"Confío en que podemos hacer 90 minutos perfectos para ganar el partido, es el primer objetivo. Si no hemos ganado ninguno de los cinco partidos, no puedo vender a las jugadoras que mañana vamos a meter cinco. La ida ha condicionado mucho, tenemos que marcarnos un objetivo corto y realista que es ganar el partido, y lo que pueda pasar en 90 minutos ya lo veremos, pero es un objetivo realista en base a lo que llevamos en la mochila estos partidos".

Sobre la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu en un futuro, el técnico fue prudente. "Es algo que va a llegar, que a estas futbolistas les va a tocar. De momento tenemos que hacer nuestro trabajo en el Di Stéfano para transmitir esa energía a nuestra afición. Al final, eso llegará y las futbolistas estarán preparadas, pero hay equipos que nos llevan años de preparación e historia".