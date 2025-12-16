Pau Quesada: "Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar"

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha comentado este martes que en el duelo de Liga de Campeones ante el Twente, en el que se jugarán clasificarse entre las cuatro primeras de la fase liga, deben enfocarse "en lo que pueden controlar" porque aunque hay partidos que "pueden afectar" a su clasificación, dependen de ellas mismas.

"Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, que es ir a por los tres puntos. Es cierto que hay partidos como el del Chelsea, el de la Juve o el del Bayern que pueden afectar a nuestra clasificación, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Cuando acabe el partido veremos si estamos entre las cuatro primeras", afirmó el entrenador del Real Madrid en la previa del duelo de Liga de Campeones que enfrenta a las blancas frente al Twente.

Quesada señaló que el equipo se está mostrando "muy sólido" a lo largo de la fase liga. "Es algo en lo que intentamos trabajar. Llevamos cuatro porterías seguidas a cero, pero vamos a intentar buscar la quinta. Mañana tenemos otra buena prueba para darlo todo", agregó.

En cuanto al rival, el Twente, el técnico valenciano apuntó que es un rival que les va a "exigir mucho". "Sabemos que en su casa son fuertes. Allí el Chelsea no fue capaz de ganar, vienen de hacer un gran partido en Londres contra el Arsenal. En su casa, con el apoyo de la afición, es un rival que tiene el balón y es agresivo. Tendremos que hacer un partido muy bueno para acabar con los tres puntos y a por ello vamos", expresó.

Un rival que ya está eliminado matemáticamente, por lo que podrá jugar sin presión: "Que ellas tengan esa poca presión por la clasificación les puede ayudar, sobre todo en fase ofensiva. Nosotras somos conscientes de ello y nos vamos a encontrar un equipo que nos va a exigir mucho".

"A nivel táctico, el Twente es un equipo que, a partir de su 4-3-3, te genera muchos problemas. Intentaremos quitarles el balón, ser muy agresivas e intentar que no encuentren a esas jugadoras que tienen por dentro. Después, con balón, tener nuestro dinamismo habitual y ser capaces de amenazar en la profundidad", analizó Quesada.

Por último, destacó la profundidad de una "grandísima plantilla" que le permite alternar jugadoras "con mucha experiencia" y otras con "un presente enorme". "Son jugadoras que están participando y que tienen que tener ese espacio, pero no es porque se lo regalemos, sino porque se lo ganan y porque sabemos que nos van a ayudar. Creo que el club ha hecho un grandísimo trabajo teniendo tantas jugadoras a disposición", concluyó.