De Paul: "La calidad del Mundial es igual a la que ganamos con Argentina"

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul explicó que el cuadro rojiblanco está en Estados Unidos para "ser protagonista" en el Mundial de Clubes, empezando por el debut de este domingo contra el París Saint-Germain y confiando en que el equipo "mejore en todas las líneas".

"Muy ilusionado, el cansancio como tienen todos los equipos, ni más ni menos que los equipos que juegan muchas competiciones. Jugamos un evento que es muy prestigioso, un Mundial de Clubes y el cansancio no cuenta, el equipo está muy bien", dijo este sábado ante los medios en la concentración de Los Ángeles.

De Paul confesó que hace tiempo que esperaban un verano cargado de partidos y sin descanso, con lo que están preparados. "En estos casos cuenta mucho la mente y la cabeza, ya veníamos preparados hace mucho tiempo sabiendo que este verano íbamos a tener el Mundial de Clubes. Vamos a jugar al fútbol y qué mejor que ser parte del primer Mundial que organiza la FIFA a nivel clubes y estar presentes y vivir este momento", afirmó.

"Disfrutar y que los compañeros sean protagonistas, porque el Atlético de Madrid tiene que venir a ser protagonista. Hay muchas cosas para mejorar, como todos los equipos. Supongo que en todas las líneas. También en el fútbol suceden cosas que no están al alcance nuestro, como lo que nos ha pasado en la Champions. Entonces un error en particular no te sabría decir, pero sí que en todas las líneas porque evidentemente no hemos podido ganar un título y eso quiere decir que nos faltó poco pero que algo nos faltó", añadió.

Por otro lado, el campeón del mundo con Argentina fue preguntado por las similitudes con el Mundial de selecciones. "La calidad del Mundial es igual a la que ganamos con Argentina, la experiencia siempre es un punto a favor que tenemos. Es verdad que a nivel club no es lo mismo que a nivel selección, tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo creo que es importante mantener la calma", dijo.

"Con la selección hemos perdido el primer partido y luego hemos levantado la copa. Cada partido es superimportante y como una final, pero siempre hay que mantener la calma porque en el fútbol, y sobre todo en este tipo de competiciones, que no es muy larga, suceden muchas cosas", añadió.

Además, De Paul valoró el nivel de un PSG campeón de Europa al que ganaron en la fase liga de la Champions. "Hay cosas para tomar de aquel partido, pero pasó mucho tiempo también. Creo que los dos equipos hemos crecido en muchos aspectos. Más que el París, nosotros tendremos que hacer mucho hincapié en lo que es el Atlético y tratar de reforzar lo que nos penalizó el último tiempo y a seguir dando valor a lo que nos hizo ser protagonistas y con nuestras herramientas creo que podemos empezar con los tres puntos", afirmó.

Por último, el argentino confesó no estar al tanto de las protestas en la calle contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Nosotros intentamos mantenernos al margen de eso, venir, trabajar, hacer lo que tenemos que hacer y la verdad que no estoy muy informado con todo lo que está sucediendo en el país y a veces dar una opinión sobre algo que uno no sabe o que no está muy empapado del tema creo que sería algo poco inteligente por mi parte", dijo.

"Vengo aun país que siempre nos ha tratado bien, tuve también el año pasado la posibilidad de disputar una Copa América que organizaron espectacular y creo que ahora lo van a hacer igual. Es el Mundial de Clubes y el año que viene de selecciones, así que hay que priorizar mucho el espectáculo. La gente es la que hace grande a este deporte, así que cuidarlos y nada más", terminó.