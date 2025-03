Pedri entra al mercado de segunda vida de Decathlon

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Pedri es el embajador de la nueva campaña de Decathlon España para poner en valor el mercado de segunda mano y dar una segunda vida a los productos deportivos de la compañía, en una iniciativa que juega con los dobles sentidos y con la entrada al mercado, el de la segunda vida y no el de fichajes, del jugador del FC Barcelona.

"Decathlon España da un nuevo paso en su compromiso con la circularidad y la accesibilidad en el deporte, presentando su nueva campaña de circularidad de la mano del futbolista internacional Pedri como nuevo embajador oficial", anunció la firma deportiva.

Pedri forma parte de la nueva generación de embajadores 'Hechos para jugar' de Decathlon, quienes viven el deporte como una "fuente de disfrute, aprendizaje y transformación". "Para la marca, el deporte no es solo un desafío físico, sino un camino que nos acompaña y nos cambia, independientemente del nivel o la disciplina", explica Decathlon.

La marca, líder en el sector multideportivo en España, se consolida como referente en el mercado circular con una oferta que incluye la recompra de productos deportivos, venta de material de segunda vida y alquiler de equipamiento para diferentes disciplinas deportivas.

Pedri, como ejemplo del "esfuerzo y la evolución constante", encarna "a la perfección" los valores de esta transformación. En su papel de embajador, el futbolista se une a Decathlon como imagen de una innovadora campaña que juega con dobles sentidos para generar impacto y conversación y, en definitiva, concienciar a la población.

"La renovación me ha hecho pensar. Durante las últimas semanas le he estado dando vueltas a una idea, incluso no descarto volver al mercado", comentó Pedri en sus redes sociales como parte de esta campaña que pretende generar dobles sensaciones y sentidos.

Pero Pedri, tras renovar con el Barça hace apenas unas semanas, no se sitúa en el mercado de fichajes ni quiere dejar el club, sino que entra al mercado de segunda vida de Decathlon. El canario confía en sus servicios para deshacerse de aquellos productos deportivos que ya no usa, colgando no las botas de fútbol, sino las de esquí, su bicicleta y su tabla de surf, mostrando así la facilidad y accesibilidad de los servicios de circularidad de la marca.

"Cuando te sigue tanta gente, tienes una gran responsabilidad social; todo lo que hacemos y decimos tiene mucha repercusión. Por eso, para mí, apoyar iniciativas como esta es muy gratificante e importante: Yo, por ejemplo, intento no tirar nada. Regalo la ropa que ya no me pongo o el material deportivo a familiares o amigos. Hay que permitir que lo que ya no usamos pueda ser reutilizado por otros", comentó Pedri.

Decathlon apuesta por un modelo circular a través de 3 servicios clave, como la recompra de material deportivo usado directamente a los usuarios, enfocándose en equipamiento de gama media-alta como bicicletas y máquinas de fitness, para ponerlo a la venta a través de su plataforma online y tiendas físicas. Todos los productos de segunda mano se ofrecen en buen estado, reacondicionados, con garantía y la posibilidad de devolución.

Otra vía es la del alquiler de material deportivo, pensado para aquellos que buscan flexibilidad sin necesidad de una compra permanente. Se divide en dos modalidades: alquiler por suscripción y alquiler por días: ideal para deportes estacionales como paddle surf, kayak, disponible en tiendas según la temporada.

Por otro lado, se ofrece el mantenimiento y taller para alargar la vida útil del material deportivo. Desde ajustes y revisiones básicas hasta reparaciones más avanzadas, este servicio permite a los usuarios mantener su equipamiento en óptimas condiciones.

La líder de comunicación y marketing para Decathlon España, Francesca Musacchio, afirmó que están reforzando su apuesta por la circularidad de una manera "fresca y viral", acercándose especialmente a las nuevas generaciones. "Contar con Pedri como embajador es clave, ya que su imagen y valores reflejan el espíritu de una juventud comprometida con un consumo más responsable. A través de esta campaña, queremos conectar con ellos de forma auténtica e inspirarles a ser parte del cambio", valoró.