Pedri: "Espero que la nota del domingo ante el Madrid sea un 10"

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri González ha asegurado que el equipo tiene "cosas que mejorar" pero confía en ofrecer su mejor versión este domingo en el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que confía que puedan tener un rendimiento de "10".

"Es verdad que empezamos más o menos bien. Últimamente tenemos cosas que mejorar y así lo hemos visto. Sabemos lo que tenemos que mejorar y eso es lo bueno, que con el míster y el staff corregimos los errores que venimos haciendo. Si tuviera que poner una nota, sería un 6 o un 7, pero espero que el domingo sea un 10", declaró en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Pedri destacó que el equipo ha modificado su disposición en el campo, lo que a veces les ha hecho sufrir ante según qué tipos de rivales. "Sobre todo ha cambiado la posición dentro del campo, a veces estamos mal colocados para apretar y aun así queremos hacerlo todas. Si no estás bien colocado no llegas, y saltar tarde no es lo mejor para el equipo. Pero lo bueno es que ya sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar", afirmó.

En lo personal, aseguró que atraviesa un gran momento físico y mental. "Estoy bien, muy bien. Siempre se dice que cuando juegas mucho estás cansado y cuando juegas poco que por qué no juegas más. Pero me encuentro muy bien, recupero bastante bien en los partidos y tenemos muchas herramientas para hacerlo. Estoy contento de poder tener esa continuidad que hacía tiempo que no tenía, y de jugar casi todo con ganas e ilusión", explicó.

Sobre los precedentes de la temporada pasada, con cuatro victorias blaugranas en los Clásicos, el canario restó importancia a esos antecedentes. "Puede tener incidencia en que ellos quieran darle la vuelta a esos resultados, pero para nosotros no. Una temporada nueva, vida nueva. Lo que haya pasado la temporada pasada o hace tiempo no cuenta para nada", apuntó.

Pedri negó que haya un cambio de idea en el modelo de juego, aunque reconoció que deben perfeccionar ciertos aspectos. "La idea del año pasado nos fue muy bien. Sabemos lo que hemos fallado y lo que tenemos que mejorar para estar al mismo nivel. Se ha hablado de un mal juego porque nos llegan un poco más o porque no hemos marcado tantos goles, pero seguimos ganando y siendo igual de competitivos", insistió.

El internacional español también analizó al Real Madrid de Xabi Alonso, al que ve "con más protagonismo con balón". "Intentan ser más dueños del partido, pero el domingo intentaremos serlo nosotros, como siempre. A ellos les gusta salir a la contra, y con jugadores como Mbappé y Vinicius lo hacen muy bien", valoró.

Para acabar, Pedri se mostró optimista sobre el resultado. "Todo lo que sea una victoria para el Barça me gustaría, así que me quedo con victoria para el Barça. ¿Gol o asistencia? Me valen las dos cosas. Mientras gane el equipo, perfecto", concluyó.