Pedri: "No miro los premios individuales, pero por qué no hacer un buen papel con la selección"

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Pedri González confesó que no sigue el debate del Balón de Oro pero confió en hacer un "buen papel" con España en el desenlace de la Liga de Naciones, buscando dar continuidad a la temporada en la que se sintió "más cómodo" con el FC Barcelona.

"No tuve la oportunidad de estar en la anterior que ganamos, pero la vi desde casa y la celebré como uno más. Creo que es una buena guinda al pastel poner este premio. Al final de temporada, creo que ha sido una temporada en lo individual y en lo colectivo de mi equipo muy buena, y creo que sería lo mejor acabarla así", afirmó en rueda de prensa en el MHP Arena de Stuttgart.

El jugador canario fue preguntado por el Balón de Oro. "No soy un jugador que mire mucho los premios individuales. Está claro desde que ganó Rodri ese Balón de Oro pues es diferente, porque muchas veces no miraban a un jugador que jugaba en el medio del campo. Pero, bueno, creo que siempre los títulos con la selección cuentan mucho, y por qué no hacer un buen papel aquí", dijo.

"Creo que estamos ante una semifinal de Nations League y una final. Creo que lo más importante ahora es el equipo, yo la verdad me siento orgulloso que en algunas conversaciones me tengan ahí, es un orgullo para mí, para el trabajo que he hecho durante toda la temporada, y bueno, creo que mi voto me lo guardo para cuando acabe todo, y así será", añadió.

En cuanto al duelo contra Francia este jueves en semifinales, Pedri fue preguntado por el delantero galo del Real Madrid Kylian Mbappé. "Cuando hablas de un jugador de una magnitud así, de una calidad que es como la que tiene Kylian, creo que es complicado decir que has dado con una tecla, porque los buenos jugadores siempre se inventan otra cosa para hacerte daño", apuntó.

"Es verdad que hasta ahora he tenido la suerte de que, no yo solo, sino todos los compañeros hemos podido frenarlo bien. Pero bueno, está claro que mañana va a tener ganas de hacer un buen partido, y va a ser muy complicado pararlo, porque es uno de los mejores jugadores del mundo", añadió.

Además, el centrocampista de la 'Roja' explicó la importancia de dominar el balón para no sufrir ante los galos. "Creo que es el fútbol que a la selección siempre ha caracterizado, llevar el fútbol nuestro de posesión, de dominar el partido, y bueno, está claro que ellos a las contras y robando el balón son muy fuertes, son físicos, y bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Está claro que sí nos sentimos cómodos con balón, creo que somos la actual campeona de Europa, y sabemos dominar los partidos. La próxima aquí", dijo.

Pedri, que negó que la Liga de Naciones sea una "competición menor", valoró el cargado calendario este curso con el extra del nuevo Mundial de Clubes. "Una Final Four no se juega todos los días, y nosotros estamos con la misma motivación, o incluso más, porque bueno, somos los que defendemos el título", afirmó.

"Creo que el calendario es una auténtica locura. Es verdad que hay muchísimos partidos, pero no creo que nuestra motivación sea por no jugar un tercer y cuarto puesto, sino más por jugar una final. Creo que es más importante mirar hacia el título que mirar a los partidos que podamos jugar si perdemos", añadió.

Además, el canario del Barça confesó el interés del Bayern de Múnich por ficharle en 2020, pero no quiso irse del club de sus "sueños", y fue preguntado por su rol en España sin Rodri. "Todos sabemos del jugador que es y, bueno, sí me siento con confianza. Creo que es la mejor manera de terminar una temporada para mí muy buena, volviendo a un campo donde en lo personal no fue fácil para mí irme de aquí, contento por la victoria del equipo, y creo que no hay mejor escenario que venir aquí, continuar con la racha de buenos partidos que llevo haciendo y zanjar todo tipo de dudas", dijo.

"Esta temporada se ha visto un poco dónde me he sentido más cómodo en el Barça. Creo que he tenido esa continuidad que también me ha hecho poder desplegar mi fútbol y, bueno, creo que cuando toco mucho más en la pelota pues me siento mucho más cómodo. Me da igual si es ya de 10, de 8, de 6, de lo que sea, pero simplemente que entre en contacto con el balón", añadió.

Además, Pedri confió en que España siga su buen momento, campeona de la Liga de Naciones y de la Eurocopa, con esa "confianza", y respondió a las diferencias entre Luis Enrique y Luis de la Fuente. "Son dos entrenadores distintos. Uno, la verdad, siempre ha apostado por mí en las inferiores, como es De la Fuente, y ahora está apostando por mí en la absoluta. Luis Enrique también creo que es un entrenador espectacular, que me hizo debutar en la selección absoluta con total confianza. No puedo elegir, es como elegir entre papá y mamá, así que prefiero no elegir", terminó.