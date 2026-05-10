Pedri: "Queríamos ganar LaLiga aquí, en un Clásico, y queda para la historia"

Pedri (FC Barcelona) delante de Vinícius Jr. en El Clásico del Spotify Camp Nou del 10 de mayo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri aseguró tras la victoria de su equipo ante el Real Madrid (2-0) en el Spotify Camp Nou, que certificó de forma matemática el título de LaLiga EA Sports 2025/26, que conquistar el campeonato "en un Clásico" es algo "que queda para la historia", además de dedicar el triunfo al técnico Hansi Flick por la pérdida personal sufrida este mismo domingo.

"Sabe a gloria, lo queríamos ganar aquí, en un Clásico, queda para la historia. Hemos hecho un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones. Muy contento por otro título de Liga consecutivo", señaló Pedri en declaraciones a Movistar+ recogidas por Europa Press.

El internacional español destacó además el valor de enlazar dos campeonatos ligueros consecutivos. "Creo que sí, no se había hecho casi en la historia. Es muy bonito, a celebrar con amigos, la afición y la familia", apuntó.

Además, el futbolista canario tuvo palabras de cariño hacia su entrenador, Hansi Flick, y quiso dedicarle el título por el fallecimiento de su padre. "Me gustaría mantearle, lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado, por la pérdida que ha tenido hoy. Va dedicado al cielo, para su padre, todo va a por él", manifestó.

Por último, Pedri también se acordó de Canarias tras proclamarse campeón de Liga. "Siempre me acuerdo de mis islas, estoy muy orgulloso de ser canario, el cariño que me dan, nuestra manera de vivir es única", finalizó.