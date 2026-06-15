Pedro Porro renueva con el Tottenham

Pedro Porro - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham inglés anunció este domingo la renovación de "larga duración" del contrato del lateral español Pedro Porro, de 26 años, quien se encuentra en la concentración de España en Estados Unidos con motivo del Mundial 2026.

"Nos complace anunciar que Pedro Porro ha firmado un nuevo contrato de larga duración. Pedro, uno de nuestros líderes, disputó 47 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, la mayor cantidad en la plantilla, y fue particularmente impresionante en los siete partidos de Roberto De Zerbi en las cruciales últimas semanas de la campaña", anunció el equipo de Londres.

Porro llegó a los Spurs en enero de 2023 y su renovación se convirtió en "una prioridad" para el Tottenham, como apuntó el director deportivo, Johan Lange. "Durante los últimos tres años y medio, ha progresado enormemente hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo, y el hecho de que esté a punto de jugar en el Mundial con España es prueba de ello", afirmó.

"Su carácter, ética de trabajo y calidad son exactamente lo que buscamos al formar un equipo capaz de competir al más alto nivel, y estamos encantados de que haya elegido continuar su trayectoria con el club", añadió. Porro conquistó el año pasado la Liga Europa con el cuadro londinense pero esta campaña, de nuevo sufriendo en Premier, terminaron salvando la categoría en la última jornada.

"Además de su calidad técnica, también me encanta su mentalidad. Cada día quiere trabajar, aprender y mejorar, y estas son las características que ayudan a los jugadores a alcanzar el máximo nivel", añadió su técnico, el italiano Roberto De Zerbi.