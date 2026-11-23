Archivo - Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, prefiere no hacer excesivo caso a las críticas que pueda haber cuando su equipo sufre algún tropiezo como el del derbi ante el Sevilla FC porque "ojalá que con todos los mismos defectos" estuvieron en la situación que están ahora en todas las competiciones, con la posibilidad este martes de sellar ante el Slovan eslovaco "el primer objetivo" de superar la liguilla de la Champions, y por ello pidió "tener madurez para manejar las críticas y las alabanzas".

"Ojalá siguiéramos con todos los mismos defectos y siguiéramos con nueve puntos en la Champions, cuartos en la Liga con 27 y clasificados en la Copa del Rey. Si pretendíamos que tuviéramos todos los puntos ganados y no perdiéramos nunca un partido eso es muy difícil", señaló Pellegrini este lunes en rueda de prensa previa al duelo en la Champions en Bratislava.

Así, cree que los partidos "son circunstanciales" y "hay que analizarlos antes para intentar ganarlos, después para hacer las críticas convenientes y después centrarse en seguir buscando la mejoría". "Y esa mejoría es la que estamos intentando buscar partido tras partido en donde nos toque", afirmó.

Para Pellegrini, "todo el mundo tiene el derecho de opinar lo que estime conveniente dentro de lo que va sucediendo", pero insistió en que "es muy importante que el grupo siga creciendo" y que "no hay ningún problema en aceptar las críticas". "Lo más importante es que tengamos la madurez de manejarlas, tanto las críticas como las alabanzas, y seguir con la ambición más alta que nunca para, primero, clasificarnos para la próxima ronda, y luego aspirando otra vez a seguir entre los ocho primeros", recalcó.

"Si después no nos clasificamos entre los ocho primeros y es un fracaso para algunas personas, todo el mundo tiene el derecho de decir lo que crea. Nosotros vamos por un camino e intentamos llevarlo con el plantel de la mejor manera posible. Y en ese camino, hay alegría y hay amarguras", añadió al respecto.

El preparador verdiblanco quiso pasar página del empate en el derbi. "Entiendo que los partidos duran 24 horas para disfrutarlos o para estar amargados con lo que sucede. Terminado, cada uno lo analiza de la manera como estima más conveniente, nosotros estamos centrados solamente en el partido de mañana", zanjó.

El chileno dejó claro que "sería muy importante" ganar en Bratislava porque "en teoría, matemáticamente" les confirmaría su "primer objetivo" que era el de asegurarse el 'Top 24'. "Después todavía quedan tres partidos más para ver dónde se puede llegar", remarcó.

Pellegrini apuntó que necesitarán "hacer un partido completo" y evitar fijarse "en los resultados" anteriores del Slovan ni en comparar esta visita a la de la Copa del Rey ante el Navalcarnero, donde necesitaron un gol en el añadido y una prórroga para eliminarle, porque son "dos competiciones distintas que no tienen nada que ver" y ve a su plantilla "comprometida en cada una de las tres competiciones", por lo que en Bratislava ya decidirá "cuáles son los once indicados para comenzar".

"Este equipo juega Champions bastante seguido y que haya tenido malas actuaciones en los partidos anteriores no quiere decir que vaya a tenerla este martes. Tenemos que tener un muy buen rendimiento para poder superarles a ellos en su campo. Son dos competiciones distintas pero le damos la misma importancia de intentar clasificarse en la Copa del rey para tratar de llegar a Europa por un camino corto para la próxima temporada. Así que más que centrarnos en el rival, me centraría más en lo que tenemos que hacer desde el minuto para intentar superarle", subrayó.

A nivel individual, el entrenador del Betis no está preocupado por Álvaro Valles, que cometió un error que provocó el empate del Sevilla el pasado sábado porque "el fútbol depende de los rendimientos individuales de todos los jugadores durante los 95 minutos que duran los partidos" y porque "en todos los partidos que se juegan tanto en el año, hay momentos mejores, peores". "El de los porteros es el puesto más complicado porque nadie les salva", advirtió.

Pellegrini sí celebró el tanto en el derbi de un Antony que fue "muy importante". "Hizo el gol y tuvo la oportunidad de convertir el segundo. En todos los partidos en que a lo mejor las cosas no le salían, él siempre tuvo la entrega y por eso seguía jugando. Me alegro mucho y seguramente va a retomar un nivel más parejo en todo lo que resta de la temporada", deseó.

Finalmente, el chileno confesó tener "sólo excelentes palabras y excelentes recuerdos" con Yaya Touré, entrenador del Slovan y al que dirigió como jugador en su etapa en el Manchester City. "Un buen jugador y una buena persona, no solo dentro del campo sino también fuera. Estoy absolutamente seguro de que será un muy buen entrenador", aseguró.

"Quizás sólo ha empezado su carrera, pero tiene mucha experiencia. No está en un momento fácil porque no han ganado ninguno de los cuatro partidos y, desafortunadamente, no puedo desearle mucha suerte, pero estoy absolutamente seguro de que su futuro será bueno", sentenció.