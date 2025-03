Pellegrini: "No se puede estar pensando en una final cuando todavía no hemos jugado los cuartos"

Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis, looks on during the UEFA Conference League 2024/25 League Round of 16 First Leg match between Real Betis and Vitoria Guimaraes SC, at Benito Villamarin stadium on March 06, 2025, in Sevilla, Spain.

Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis, looks on during the UEFA Conference League 2024/25 League Round of 16 First Leg match between Real Betis and Vitoria Guimaraes SC, at Benito Villamarin stadium on March 06, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha dicho que "no se puede estar pensando en una final" de la Conference League cuando sus pupilos "todavía" ni han jugado los cuartos de final, ronda donde ahora los verdiblancos se enfrentarán al Jagiellonia Bialystok, equipo polaco que está sorprendiendo en este torneo continental.

"Estoy muy contento porque, a pesar de pasar de ronda, que era nuestro objetivo, el equipo hizo un partido completo. Por la personalidad, que lo habíamos hablado durante toda la semana, porque queríamos salir a buscar el partido desde el primer minuto y creo que el equipo lo hizo exactamente", declaró Pellegrini este jueves a Movistar Plus+ en la zona mixta del Estadio D. Afonso Henriques.

Una goleada por 0-4 al Vitória de Guimarães selló la clasificación del Betis a esos cuartos de final. "Hemos tratado siempre, ya lo he dicho muchas veces, de tener una ambición muy grande. Ahora ya jugar en Europa parece poco, o llegar a las finales de Europa, pero el próximo año queremos seguir y tenemos que seguir en LaLiga peleando. Yo creo que si hay algo que no se le puede reprochar a este equipo es su entrega y su ambición de poder llegar lo más alto posible", subrayó.

"A mí la exigencia es lo que menos me importa. Primero porque siempre he sido muy exigente conmigo mismo y siempre con el plantel, por eso hemos logrado clasificar cuatro años de Europa. De repente quizás se mira un poco menos a los rivales y nosotros queremos hacer siempre el partido que hicimos hoy día. Por distintos motivos, no siempre resulta, pero nunca por falta de ganas, ni por falta de ambición ni por falta de exigencia", argumentó el 'Ingeniero'.

"Así que en ese aspecto creo que estoy muy contento, además por el plantel, porque hemos tenido muchas lesiones durante la temporada. El equipo ahora está pasando un buen momento, que hay que ratificarlo ahora el domingo con el Leganés; que como dije ayer, pasa a ser mucho más importante que el cuarto de final de la Conference League. Una vez que lleguemos a la semana de la Conference, volveremos a meternos, pero ahora tenemos que centrarnos en ganar al Leganés", reiteró el chileno.

Luego en la sala de prensa, Pellegrini elogió a Isco Alarcón, clave en ese triunfo en tierras portuguesas. "No puede sorprender su nivel porque es de hace mucho tiempo. Desgraciadamente tuvo esa fractura que lo paró casi seis meses sin poder jugar y ha vuelto con la misma calidad, con el mismo compromiso, con la misma entrega que ha tenido él desde el primer día que ha estado aquí en el club", dijo al respecto.

"Por supuesto que va sintiendo los partidos, pero hoy día por lo menos no tuvo ninguna lesión; la cojera sí, se ha producido un golpe, pero no de una lesión muscular. Así que yo me alegro mucho por él, primero porque lo conozco de los 19 años cuando lo llevé a Málaga y en segundo lugar por el compromiso que él tiene en cada uno de los entrenamientos, en los partidos, por hacer crecer a este club tan importante como es el Betis", recalcó el entrenador verdiblanco.

Por otra parte, Pellegrini rechazó ser considerado como una de las figuras más importantes en la historia del club sevillano. "No, para nada. La verdad, no es mi intención, ni estar buscando ser yo primera figura. Me interesa que el equipo gane, que los jugadores son los que marquen la diferencia y anden en un altísimo nivel", aseguró.

"Tengo un compromiso con el club y he tratado de cumplirlo desde el primer día, hace cinco años ya y creo que he intentado no más aportar esa exigencia y esa ambición de llegar lo más arriba posible, independientemente de los problemas que pudiera haber internamente, económicos o de plantel. El plantel ha respondido plenamente y yo estoy muy contento con ello, pero no ando buscando ser yo la figura, sino que son los jugadores los que marcan la diferencia", repitió Pellegrini.

ADVIERTE SOBRE EL JAGIELLONIA

"Es una respuesta que he dado en ocasiones anteriores. No se puede estar pensando en una final cuando todavía no hemos jugado los cuartos. Lo que se está pensando es en Leganés, es seguir entrenando en LaLiga, es seguir sumando puntos ya que es otra vía de llegar a Europa la próxima temporada. Después viene un parón en FIFA, después vienen partidos complicados y, cuando estemos en esa semana, veremos a un rival que llegó hasta ahí por mérito propio también", advirtió.

"Creo que uno de los grandes errores que se ha cometido, no externamente, es creer que los equipos son inferiores a los equipos españoles. Creo que en Europa son todos los partidos complicados, vengan de una liga mayor o menor, de no saber los resultados que se producen semana tras semana. Y si ese equipo polaco llegó hasta donde está, es por méritos propios", insistió acerca del Jagiellonia.

"Estamos pensando en una final, estamos pensando que está todo hecho, pero queremos seguir, como digo, manteniendo ahora esta semana los resultados en LaLiga; porque no la dejamos, siempre ha sido prioridad, no la queremos dejar de lado. Cuando toque la semana de la Conference, intentaremos pasar a semifinales", resaltó el chileno.

"Personalmente yo creo que, durante ya largos 35 años como técnico de distintos equipos, he tratado siempre de mantener una idea futbolística que está en la creación, en tratar de ser protagonista con el balón desde el comienzo, de buscar la portería contraria y ser un equipo que defiende de una determinada manera", prosiguió.

"Yo me alegro mucho que en estos cinco años el Betis haya podido dar un paso adelante y en poder jugar en Europa todos los años, cosa que no era muy frecuente. Y creo que todavía podemos seguir exigiendo y ambicionando un paso más adelante. Así que muy contento por lo que hicimos hoy día y no tenemos que quedarnos en este resultado, sino que hay que seguir buscando a través del juego, mejorando tanto en LaLiga como en todas las competencias", agregó Pellegrini.

"Nos hemos tomado en serio la competición siempre, la he tomado en serio desde la primera fase de grupos. Lo que pasa es que en la fase de grupos es clasificar y después ya partidos de ida y de vuelta que no permiten errores. Pero lo tomamos siempre en serio, con mejores o peores actuaciones", concluyó el técnico chileno sobre esta Conference.