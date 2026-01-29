Pellegrini: "Quedar cuarto es muy importante, es un paso adelante"

Manuel Pellegrini, Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, calificó de "muy importante" y "un paso adelante" terminar en cuarta posición la fase liga de la Liga Europa, después de vencer (2-1) al Feyenoord, para estar en octavos de final de manera directa y con ventaja de campo en los cruces contra equipos que quedaran por debajo.

"Muy contento por haber clasificado, era el primer objetivo. Cuando se nos planteó que podíamos estar entre los ocho primeros era un objetivo que no queríamos que se nos escapara. En Grecia no pudimos hacerlo, pero hoy en el primer tiempo aseguramos el marcador sufriendo al final", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, desde La Cartuja.

El técnico chileno confesó que no miró los cambios de la clasificación durante el encuentro, pero sabía de la importancia de sellar ese cuarto puesto. "Estaba centrado en el partido. Habíamos perdido el balón, no presionamos y podían igualar. Nos quedamos con un cuarto puesto que es muy importante", comentó.

"Quedar cuarto es muy importante, por jugar la vuelta en casa, siempre es un paso adelante, el plantel ha respondido y estamos en muy buen momento deportivo", añadió, recordando las bajas.

Por otro lado, Pellegrini celebró la actuación de Antony, así como el juego ofensivo de su equipo, pero señaló los problemas en defensa. "Ofensivamente fue un muy buen partido. Defensivamente dimos licencias que hay que mejorar", apuntó.

"No anduvimos bien pero hemos conseguido el objetivo, es muy buen lugar salir cuarto en la primera fase. Estamos en tres competiciones, con lesionados y el equipo se mantiene peleando por todo", terminó.