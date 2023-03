Pellegrini: "El Real Madrid es el rival más difícil de la Liga, vamos a jugar sin temor"

"Lo de Miranda no tiene nada que ver con lo de Aspas"



MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, confesó que el Real Madrid es "el rival más difícil de la Liga", pero le jugarán este domingo "sin temor", al tiempo que no añadió leña a las últimas polémicas con los árbitros y quiso aclarar diferencias entre jugadores que simulan y otros que no.

"Cada partido es distinto. El equipo quiere ganar al Real Madrid, los jugadores saldrán a jugar como siempre, sabiendo que los errores cuestan caro. Vamos a jugar sin temor, salir a ganar desde el primer minuto", dijo en rueda de prensa antes del duelo en el Villamarín.

El técnico de los andaluces explicó que el rival es el más complicado posible en Liga. "El Real Madrid va siempre a por todas, sale a ganar. Juega muy bien y tiene individualidades. No quiere decir que nosotros no tengamos nuestras posibilidades. Vamos a enfrentar al rival más difícil de la Liga", afirmó.

Además, Pellegrini fue preguntado por las bajas de Fekir y Canales. "Lo más importante es que está bien Fekir, hay que esperar los plazos. Es un jugador muy importante. Me gusta tener a todos, pero no estando él o Canales, jugadores importantes, el equipo responde. Sergio está en recuperación, cada vez mejor, vamos a ver si llega al jueves a Mánchester. Siempre tenemos variantes. Tratamos de tener una plantilla involucrada", comentó.

Por otro lado, el preparador chileno hizo un inciso para responder a las críticas que le pidieron condenar una simulación de Miranda la pasada semana como la que señaló de Aspas en el duelo ante el Celta. "He leído críticas por lo de Miranda con lo de Aspas, son dos cosas que no tiene nada que ver. A Juan le pegan en la mano y él mismo se pega en la boca. Si hubiese sido simulación habría dicho lo mismo de jugadores que hacen teatro de cosas que no son ciertas", explicó.

"No hay que buscar justificaciones en base a los errores arbitrales, que los tienen para todos los equipos. No creo que haya ninguna predisposición de ningún árbitro a perjudicar a nadie. Se equivocan como todos los seres humanos, tienen quizá algún criterio distinto, están expuestos, más todavía con el VAR, a tener alguna equivocación", terminó.