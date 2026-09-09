Pellegrini: "En el segundo tiempo salimos con mayor intensidad y mayor concentración"

Manuel Pellegrini durante el Lille-Real Betis de la Champions 26-27 - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró satisfecho por haber sacado este martes "un triunfo muy importante" a domicilio ante el LOSC Lille francés en el inicio de la Liga de Campeones 2026-2027, que sirve para encauzar "el camino" de un equipo que salió "con mayor intensidad y mayor concentración" tras el descanso, clave para remontar a su rival.

"Fue un triunfo muy importante, primero por comenzar la Champions jugando de visita y sumar tres puntos, yo creo que no es un paso decisivo, pero nos encauza el camino", señaló Pellegrini tras el encuentro en el micrófono de 'Movistar+'.

El chileno remarcó que "el primer tiempo no refleja el resultado de lo que fue el juego". "Creo que nosotros tuvimos nueve llegadas a la portería de ellos y ellos tuvieron cuatro a la nuestra. Siempre el balón parado en una acción puntual iguala o supera lo colectivo, así que en ese aspecto creo que estuvimos muy concentrados en el descanso de corregir lo que estábamos haciendo, que estábamos dejando que se acercaran mucho a nuestra área y estábamos perdiendo balones", comentó.

"Habíamos tenido llegadas y por suerte en el segundo tiempo salimos con mayor intensidad, con mayor concentración y pudimos dar vuelta el resultado. Yo creo que desde el primer tiempo fuimos mejores que ellos con balón, desgraciadamente nos fuimos abajo en el marcador, pero tuvimos la tranquilidad y el convencimiento de lo que hacemos en el campo", añadió.

El técnico verdiblanco insistió en que la victoria es "muy importante" por haberlo hecho además a domicilio que "son partidos siempre complicados". "Nos vienen ahora dos partidos en casa, que a lo mejor van a ser más difíciles que este, pero siempre hay un plus adicional de poder jugar en casa. Así que comenzamos bien, ahora tenemos que centrarnos en la Liga que tenemos tres partidos en una semana, antes que venga el parón por la selección", remarcó.

"Sin lugar a dudas, estoy muy contento por el inicio de la Champions, por el resultado y por el juego ante un equipo que recientemente le llevaba 2-0 al PSG y le empataron al final, así que no era un partido fácil, ni mucho menos, y me alegro mucho por el resultado y por el juego", sentenció Pellegrini.