Pep Guardiola: "Fue un honor ser el entrenador de Piqué, un jugador para los grandes partidos"

BERLÍN, 4 Nov. (STATS Perform/dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, calificó este viernes como "un honor" el haber entrenado al defensa español Gerard Piqué, que ha decidido retirarse del fútbol tras los dos próximos partidos del FC Barcelona antes del parón, un adiós que su antiguo técnico ve "sorprendente".

"Fue una noticia sorprendente. Después de hacer una carrera increíble en Barcelona, personalmente le deseo todo lo mejor para él y su familia.

Fue un honor para mí ser su entrenador, pasamos cuatro años increíbles juntos", señaló Guardiola en una conferencia de prensa antes del choque de la Premier League ante el Fulham.

El preparador catalán consideró al central como "un jugador para los grandes partidos" y advirtió que "nunca faltó el respeto ni se portó mal ni tuvo un rendimiento que no fuera del más alto nivel". "Eso es lo que necesitan todos los grandes clubes, este tipo de jugadores", añadió.

El de Santpedor, de todos modos, no quiso hacer comparaciones entre Piqué y cualquiera de sus jugadores en el Man City. "No se trata de comparar porque cuando comparas estas cosas, alguien sale dañado. Si me preguntas cuál es mi mejor lateral como entrenador, sería injusto porque todos son todos", remarcó.

"Todo lo que diré es que Gerard es un hombre feliz en su vida y lo dijo perfectamente en el video: 'No quiero ser jugador de fútbol, quiero ser jugador del Barcelona'. Era su sueño y su sueño se cumplió", sentenció Guardiola.