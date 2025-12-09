Pep Guardiola, sobre Xabi Alonso: "Cada equipo es cada equipo, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha subrayado que "cada equipo es cada equipo" y que Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" del bache en el que se encuentran los merengues en la víspera de enfrentarse al conjunto inglés en la jornada 6 de la liguilla en la Liga de Campeones.

Al empezar su rueda de prensa desde el Estadio Santiago Bernabéu, Pep Guardiola desdeñó a quienes opinan que los 'citizens' solo visitan al Real Madrid cuando éste está en su peor momento. "No estoy de acuerdo, pero es su opinión", apuntó este martes el técnico catalán de modo tajante.

Luego siguió socarrón. "Mis equipos son impresionantes, no se pueden comparar con nadie. Cada equipo es cada equipo, Xabi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Las realidades de cada equipo son distintas, nosotros nos adaptamos a la forma de jugar de los jugadores. Él hace cuatro días era líder de la Liga; no cuatro meses, ¡cuatro días!", indicó.

"Por supuesto que empatizo con él. Trabajamos junto un año y medio o dos años y fue una experiencia increíble; no solo por el mero hecho de estar con él, sino también porque compartimos muchas cosas, cosas personales. El Barça y el Real Madrid son los dos clubes más complicados por la presión y por el entorno", advirtió Guardiola al respecto.

"Es cierto que en la temporada pasada seis meses antes de que acabara ya sabíamos cómo iba todo", dijo sobre rumorología que siempre hay con el banquillo madridista. "Pero él conoce esta realidad y que todo gira en torno a ganar partidos. Cuando no se gana, cuando hay muchos lesionados, etc., él es capaz de sacar esto adelante y de hacer lo que se necesita hacer en este cargo como entrenador el Real Madrid", añadió.

No en vano, dio un consejo procaz a Alonso. "Que mee con la suya; y como no meará colonia, le irá bien", afirmó Guardiola en referencia a una célebre cita suya. "Es cierto que en Inglaterra no ves a los periodistas hablar sobre los vestuarios. Pero en los casos de los vestuarios del Barça y Real Madrid, todo el mundo sabe lo que ocurre en el vestuario", criticó el entrenador de los 'citizens'.

Luego valoró el tira y afloja con futbolistas. "Depende del poder que tenga de la jerarquía de jugadores, porque la jerarquía al final es poder y depende de las circunstancias. Si la directiva quiere darle el poder a los entrenadores, pues lo tendrán los jugadores. O si los entrenadores quieren dárselo a los jugadores, pues entonces ellos lo tendrán", argumentó.

"Aún estamos en la liguilla y no es lo mismo que unos cuartos o unas semifinales, claro. La temporada pasada jugamos contra ellos con todos los problemas que tuvimos, con muchísimas bajas y ya sabemos lo que pasó con la eliminatoria. Fueron buenos partidos, pero teníamos a muchos lesionados y era un momento de transición", recordó el último cruce.

"Ahora los jugadores que tenemos pueden marcar la diferencia o dejar un legado en los próximos años. En algún momento hay que dar el paso para jugar en Europa, tenemos que vivir estas experiencias y ser capaces de afrontarlas, de saber que podemos competir contra los grandes equipos. Éste es un muy buen sitio para probarte como equipo", señaló.

El futuro del entrenador merengue acaparó la rueda de prensa. "Me preguntáis por el futuro de Xabi... Y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. Yo estoy muy lejos de aquí, así que no lo sé", reiteró el técnico 'skyblue'.

"El último campeón de la Champions League fue el PSG de Luis [Enrique] y no quedó entre los ocho primero. Esta competición es muy larga, el objetivo es clasificarte y luego llegar bien a las eliminatorias. El año pasado nosotros llegamos con muchas lesiones y con mal tono, y fuimos eliminados merecidamente. Y que si la Liga inglesa es muy fuerte y muy dura... sí, efectivamente lo es", aseveró.

"El otro día oí a Scariolo comparar la liga de baloncesto con la NBA y me pareció acertado. Allí hay muchas derrotas, pero es un proceso, no pasa nada y no sabemos como acabará", retomó el tema de Alonso. "Los equipos que al final ganan son los que crecen durante todo el año, los que crecen son los que al final van a llegar. Desde que empecé a entrenador en el Barça B, he tenido una obsesión: que el equipo vaya creciendo, que en octubre sea mejor que en septiembre, etc.", desveló.

El City tendrá un compromiso difícil este miércoles (21.00 horas) en un Bernabéu candente. "En Europa siempre son grandes estadios. Te diría vete al Camp Nou, o vete a Anfield o a Old Trafford. Todos los estadios de equipos grandes tienen su mística y su cosa especial. Todos los estadios grandes cuando se juegan algo son especiales", opinó.

"Hacéis hipótesis de qué pasaría, qué pasaría... Nos pasa a todos. Entiendo que Xabi sabe perfectamente de qué va este asunto", repitió. "Para jugar ante el Madrid en esta competición no te vale con ser mejor, tienes que ser mucho mejor", recalcó un Guardiola consciente de los tropiezos de su equipo en algunas jornadas anteriores.

"Nunca sabes donde puedes coger los puntos para pasar de ronda", avisó tras lamentarse de la derrota contra el Bayer Leverkusen. "Si el Madrid pasa, no tengo ninguna duda de que en cuartos o semifinales volveremos a vernos porque pasa cada año", concluyó el técnico del City.