Pere Romeu: "El Chelsea va a plantear una eliminatoria larga"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado que el Chelsea, al que se enfrentan este domingo en el Johan Cruyff en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, va a "plantear una eliminatoria larga" con el objetivo de decidirla en Londres, y cree que se "concretará por pequeños detalles".

"El Chelsea va a plantear una eliminatoria larga sabiendo que el partido de vuelta lo tienen en casa. Esta temporada ha hecho cosas bastante similares. Nos imaginamos un partido donde nos van a conceder algo de tiempo al inicio, algo de tiempo con la posición del balón, pero a la mínima que nosotras queramos progresar algo mediante el juego, ellas son muy agresivas. Me imagino un partido de ida donde ellas van a querer llegar bien para el partido de vuelta y hacerse fuertes en casa", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que el hecho de que nunca se haya conseguido ganar al conjunto inglés "es pasado y no afecta al partido de mañana". "Es una eliminatoria larga, jugaremos a 180 minutos, serán dos partidos exigentes, y jugar en casa será un plus por tener a nuestra afición. Esperamos hacer un buen partido, pero siendo muy conscientes de que es una eliminatoria exigente y una eliminatoria de 180 minutos", indicó.

"Nosotros también deseamos ganar la 'Champions'. En los años anteriores también había igualdad, aunque la gente no quiera verlo y piense que el Barça es infinitamente superior. Tenemos un gran equipo, pero los equipos rivales también son buenos. Será una eliminatoria igualada. Nosotros hemos analizado mucho al rival, hemos entrenado de una manera para intentar explotar nuestras virtudes y atacar un poco sus puntos débiles. Estamos muy preparados para esta eliminatoria, muchísimo", añadió. "Nos esperamos una eliminatoria igualada que, como en los últimos años, se concretará por pequeños detalles", expresó.

Respecto a este nuevo Chelsea, señaló que en temporadas anteriores "jugaba con una línea de cinco defensas" y que ahora solo lo hace "en ocasiones muy puntuales". "Es una entrenadora nueva -Sonia Bompastor- que nos conoce mucho, pero es la primera temporada del Chelsea. Lo que se ha hecho anteriormente es totalmente pasado, nosotros solo pensamos en lo que está haciendo el Chelsea en esta temporada, en quién tenemos disponible para jugar mañana, en hacer un gran partido y en conseguir un buen resultado para el partido de vuelta", expresó.

En otro orden de cosas, Romeu reconoció que se siente "muy bien y con muchas ganas" de afrontar la eliminatoria. "He disfrutado muchísimo analizando el Chelsea, he disfrutado mucho preparando lo que me imagino que puede ser el partido o por dónde queremos tirar nosotros la eliminatoria. Hemos entrenado bien, he visto a la gente muy contenta, he visto caras de alegría por volver a intentar clasificarse para una final de 'Champions'. Estoy muy motivado", subrayó.

"Como entrenador se disfruta mucho analizando rivales que hacen cosas coherentes, que hacen cosas muy bien hechas, que tienen muy buenas futbolistas. Preparando una eliminatoria sabes que tienes un primer partido para poder analizar bien qué ha pasado y para poder corregir cosas que quizás no te esperabas del todo y puedas mejorarlo para el segundo partido. El Chelsea me ha dado mucho trabajo estos días. Lo hemos preparado bien, así que llegamos muy bien", continuó.

Sobre Caroline Graham Hansen, desveló que "ha pasado una mala noche". "No se encontraba bien y hemos decidido que se quedara en casa. Mañana el partido es por la tarde, esperamos que se pueda recuperar. Es una jugadora muy importante para nosotros. Como alternativas tenemos gente disponible para poder jugar de extremo derecho; Vicky ha jugado mucho esta temporada, Salma nos puede ayudar por la derecha... Hay alternativas", aclaró.

"En este equipo, el colectivo juega muy bien, tiene una idea muy clara, y en este colectivo beneficia que las jugadoras individualmente puedan explotar sus virtudes. Aitana hace mejor a Caro, y Caro hace mejor a Aitana. Necesitamos claramente el colectivo, que la gente esté muy fina y que individualmente puede explotar sus virtudes", finalizó.