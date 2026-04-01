Pere Romeu: "Haremos lo posible para que el Madrid no se meta en la eliminatoria"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, ha asegurado en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina ante el Real Madrid, en el Spotify Camp Nou, que espera un rival que salga a meterse rápido en la eliminatoria pese al 2-6 blaugrana de la ida y ha dejado claro que su equipo saldrá a dominar, a intentar ganar y a evitar ese escenario de control blanco.

"El Madrid hará lo posible para meterse en la eliminatoria y nosotras haremos lo posible para que no. ¿Maneras? A través de la presión alta, intensidad, forzar errores nuestros* Nosotras, si hacemos el partido que queremos de control y posesión, frustrando al rival con el pase, sin precipitarnos, estaremos más cerca de hacer el partido que queremos y hacer recular al Madrid", aseguró en rueda de prensa.

"El partido de Liga F nos sirvió para ver un Madrid que no habíamos visto. En función del partido que hagan, sabemos qué hacer. Llegamos muy preparadas y saldremos muy motivadas. Poder abrir este estadio, que venga tanta afición nuestra, es un motivo de motivación, ilusión y alegría, de poder demostrar a la gente cómo jugamos y quiénes somos", alegó.

De ahí que reconozca que sus jugadores y él mismo tienen "ilusión". "Pero es un partido importante, eliminatoria de Champions. Pese al resultado de la ida, mañana será un partido diferente. Creemos que tenemos que hacer nuestro partido, que nos aproxime a la victoria, que es lo que queremos lograr ante nuestra gente y pasar a semifinales", manifestó.

Romeu destacó también la importancia de sus jugadoras referentes en la comunicación y el liderazgo del equipo, como una capitana Alexia Putellas que cumplirá 500 partidos como blaugrana. "Alexia es una líder y entiende bien lo que quiero y pido. Con ella, como con Patri Guijarro, la comunicación es buena y hace que tengan valor para trasladar al resto del equipo los mensajes que pido. Intentaremos poder explicar antes del partido pequeños escenarios que nos podemos encontrar para tener soluciones".

Sobre la plantilla, explicó que todas están disponibles para el partido, incluida la central Mapi León, que ha entrado bien en los últimos encuentros, y que están listas para frenar al Real Madrid y a su delantera Linda Caicedo. "Es la jugadora más diferencial e importante de su equipo, es fuerte y si recibe encarada es difícil de defender, porque es agresiva y rápida al espacio. Es una jugadora a tener en cuenta. El Real Madrid es un equipo rápido, con buenas pasadoras, pero si defendemos en profundidad podremos resolver esas acciones", añadió.

Por último, Romeu se mostró satisfecho con el día a día del equipo y el equilibrio entre jugadoras jóvenes y veteranas. "Estoy contento del juego del equipo, muy contento del día a día y de cómo jugamos, de ver futbolistas jóvenes crecer tanto, que estén preparadas para jugar, y de que las jugadoras veteranas tiren del equipo. Tenemos un staff capacitado y me siento identificado con el equipo. Estoy súper orgulloso de cómo hacemos las cosas. Hay que estar preparados para todo, pero estamos en un muy buen momento", celebró.