Pere Romeu: "No es Jonatan contra Pere, son dos grandes equipos y una final muy disputada"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, en la rueda de prensa del Media Day previo a la final de la Liga de Campeones Femenina 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, aseguró este martes, en la previa de la final de la Liga de Campeones Femenina del próximo sábado en Oslo frente al OL Lyonnes, que el conjunto blaugrana y el equipo francés son "los dos mejores equipos de Europa" esta temporada, por lo que auguró una final "muy disputada" entre dos clubes que, a su juicio, merecen estar peleando por el título continental.

"Todo el pasado es pura estadística. Para mí somos los dos mejores equipos de Europa esta temporada y el fútbol ha sido justo, porque los dos mejores han llegado a la final. Será un partido muy disputado y tendremos que pulir los detalles al máximo", señaló durante el Media Day organizado por el club blaugrana.

Además, el técnico culé quiso rebajar el foco sobre el reencuentro con Jonatan Giráldez, quien fuera su primer entrenador en el Barça y ahora en el banquillo del OL Lyonnes, y negó que la final vaya de un duelo entre entrenadores. "No es un entrenador contra otro. Esto no es Jonatan contra Pere, son dos grandes equipos con sus futbolistas. Somos equipos diferentes y cada uno irá con su plan para intentar ganar la final", manifestó.

Romeu aseguró que el Barça llega a la cita continental "en un buen momento", tanto a nivel futbolístico como emocional, y destacó la evolución del grupo respecto a anteriores finales europeas. "Estamos haciendo las cosas bien, con buen juego, y llegamos bastante bien a este tramo final de temporada a nivel de jugadoras disponibles y de ritmo ofensivo y defensivo. Somos un equipo todavía más maduro y con más capacidad para adaptarnos a diferentes contextos", explicó.

Sobre el planteamiento del OL, Romeu destacó el poder físico y el peligro del conjunto francés en las transiciones. "Ellas son un equipo físico, agresivo y de ida y vuelta. Claramente debemos tener pocas pérdidas de balón, evitar sus contras y cuidar mucho los detalles para hacer una gran final", apuntó.

Además, insistió en que el Barça no cambiará su identidad futbolística pese a la magnitud de la cita. "No es una moneda al aire ni vamos a hacer cosas nuevas para el sábado. Nuestro juego nos ha llevado hasta los tres títulos ya conseguidos y hasta esta final. Hay que pulir detalles y tener preparados distintos escenarios", afirmó.

El técnico también confirmó que la intención del cuerpo técnico es poder contar con la noruega Caroline Graham Hansen y la española Irene Paredes para la final. "La intención es que las dos lleguen. Caro ya ha hecho sesiones de integración con el grupo e Irene está haciendo trabajo especializado con la misma intención", comentó.

Destacó a su vez la profundidad de plantilla y el rendimiento colectivo mostrado durante toda la temporada. "Juegue quien juegue seguimos jugando a lo mismo y tenemos futbolistas desde el banquillo que nos pueden dar cosas distintas. Estoy muy contento con la plantilla y con el juego del equipo", señaló.

Por otro lado, Romeu pidió naturalidad durante la semana para gestionar mejor el aspecto emocional de una final de estas características. "Si estamos todo el día pensando en la final, la gente se pone más nerviosa de lo necesario. Tenemos jóvenes con mucha personalidad y veteranas. Queremos el título y lo daremos todo para conseguirlo, pero hay que hacer las cosas bien", indicó.

Finalmente, el técnico 'culer' elogió el apoyo de la afición pese a las dificultades del desplazamiento a Oslo, en el estadio Ulleval, en la que es la sexta final consecutiva de 'Champions' para el equipo blaugrana. "Es un viaje largo y con menos capacidad de aforo, pero estoy convencido de que nos apoyarán y vendrá gente a animar al equipo. La afición es una parte muy importante de nuestra fuerza", concluyó.