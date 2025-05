Pere Romeu: "No ha sido nuestro mejor partido, pero no define lo que ha sido la temporada"

LISBOA 24 May. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, no escondió que no había sido "un gran partido" el de la final de este sábado de la Liga de Campeones que se saldó con derrota (1-0) ante el Arsenal FC inglés y por ello pidió hacer "autocrítica", aunque no cree que este revés sirva para definir toda la temporada ni su trabajo por ser seguramente el título más importante.

"Siempre que hay una final así son momentos complicados, obviamente. Habíamos llegado en muy buenas condiciones y es verdad que estos últimos 90 minutos no definen lo que ha sido la temporada, pero no ha sido un gran partido por nuestra parte", confesó Romeu en rueda de prensa.

El técnico blaugrana apuntó que "la gente tiene experiencia, es madura y sabe que en una final de 90 minutos esto puede ocurrir". "Tenemos un título todavía, la Copa de la Reina, que lucharemos con la máxima ilusión y humildad para tratar de conseguir el tercer título de la temporada", comentó.

"No lo sé porque cada uno lo va a juzgar como quiera", replicó preguntado sobre si sabía que su trabajo del año se iba a definir principalmente por este partido. "Yo creo que donde se mide el grado competitivo de un equipo es cuántos partidos juegas a final de temporada y hemos llegado hasta el último partido de la Champions", agregó.

En este sentido, insistió en que no había sido su mejor partido y que tenían que hacer "autocrítica". "Pero que la gente se quede solo con este partido creo que no justifica la gran temporada que ha hecho y está haciendo el equipo. Pero entrenar al Barça, a un equipo que ha ganado tanto tiene esta parte de responsabilidad y es normal que la gente pueda juzgar en base a eso", sentenció.

"Yo creo que las jugadoras motivadas están y lo seguirán porque va un poco con su ADN y va con lo que es el club y esta sección femenina. Seguiremos luchando para intentar estar en todas las finales posibles y, si se pueden levantar títulos, aún mejor", advirtió sobre el estado del vestuario tras la derrota.

Para el catalán, derrotas como esta "forman parte de la profesión tanto de entrenador como de las jugadoras como del equipo". "La gente lo que quiere al principio de la temporada es hacer las cosas bien para tratar de llegar al final de la temporada con opciones a todo y eso ha sido así porque nos hemos juntado en todas las finales de esta temporada. A mí me gusta esta profesión no solo por obtener los mejores resultados y los títulos sino por tratar de que el proceso sea lo mejor posible", expresó.

Respecto al partido, indicó que tuvieron "una primera parte de más control, de más posesión", pero que el Arsenal protegió "mucho la parte izquierda y la derecha". "No hemos encontrado esta superioridad que era bastante clara dentro del juego y eso significa que no nos hemos instalado del todo en el campo rival", remarcó.

"HEMOS TENIDO MUCHÍSIMO RESPETO POR EL ARSENAL"

"Queríamos un partido de desgastar mucho al Arsenal porque sabíamos que era un equipo agresivo sin balón y que no se iba a encerrar. Podríamos haber explotado algo más a profundidad. Pero creo que Ewa (Pajor) se ha quedado bastante sola con las dos centrales. En la segunda parte lo hemos mejorado, hemos mejorado el acierto en el pase, nos hemos instalado bien en campo rival, hemos tenido relaciones más cortas en metros finales y nos hemos acercado más al gol que en la primera parte", detalló Romeu.

Este señaló que no le sorprendió el planteamiento del Arsenal, aunque sí les hizo "bastante daño" el que acercase "mucho" Alessia Russo a Irene Paredes en la salida de balón y que les impidió que llegasen pelotas "en mejores condiciones a Aitana (Bonmatí) y Caroline (Graham). Hemos tratado de buscar soluciones y juntar a la gente por dentro, pero no lo hemos encontrado y ha sido algo diferencial que ha hecho que no hayamos podido tener bastantes pases para atacar", subrayó

"Nosotros hemos tenido muchísimo respeto al Arsenal desde que se clasificó para la final porque han eliminado al Real Madrid y remontaron al Lyon. Sabíamos perfectamente que eran 90 minutos de tú a tú, de nosotros intentar imponernos en el juego porque es lo que nos hace jugar mejor", remarcó.

"La segunda parte sí que ha sido mejor, constantemente en el campo rival. Hemos tenido que atacar una defensa que ya estaba muy poblada. Creo que en las acciones exteriores no hemos tenido mucha claridad en cuanto a los centros. Ellas han rechazado varios balones porque se sienten incómodas en esta situación de juego aéreo y no hemos estado muy finas recogiendo estas segundos balones después de los centros. Creo que es uno de los errores que quizá hemos tenido", añadió.

Romeu se refirió al hecho de juntar de nuevo en una final de Champions a Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. "No había absolutamente ninguna duda de que ellas tres nos harían jugar mejor. Es muy difícil ser excelente y ser perfecto cada, cada, cada partido. Creo que igualmente hemos ido creciendo durante el partido y han ido cogiendo su mejor versión", puntualizó.