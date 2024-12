Pilar Alegría: "Es un día histórico y de enhorabuena, vamos a seguir pujando por traer la final del Mundial de 2030"

LAS ROZAS (MADRID), 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, consideró "un día histórico y de enhorabuena para todo el país" por la designación oficial de España como anfitriona del Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y Marruecos, y afirmó que seguirán "pujando por traer la final" del torneo y que se disfrutará de "una Copa del Mundo de calidad".

"Creo que es una enhorabuena para todo el país y que es un día histórico. Llevábamos, además, mucho tiempo trabajando para sacar adelante este proyecto, que es un proyecto de país y que además nos une a tres países y tres continentes, con esa celebración también del Centenario", señaló Pilar Alegría a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Para la ministra, esta es "una magnífica oportunidad para volver a demostrar que España tiene una grandeza para acoger eventos de esta magnitud". "Y, sobre todo, para demostrar que sabemos hacerlo bien. Y, por supuesto, ser también un escaparate de algo que tiene nuestro país y en lo que somos los mejores, como es el deporte y, especialmente, el fútbol", subrayó.

La política aseguró que están "esperando y deseando ser ese gran anfitrión, especialmente todas las ciudades que van a ser también anfitrionas y sedes" y poder celebrar "prácticamente casi 48 años después este evento y demostrar de nuevo la gran calidad y la magnífica calidad del fútbol español".

Alegría resaltó que esta candidatura "es un proyecto conjunto" en el que han podido "trabajar en armonía, tanto con Portugal como con Marruecos, desde el primer momento". "Nosotros, como España, vamos a seguir pujando para que esa final pueda venir aquí, pero seamos respetuosos porque, además, de la misma manera que hemos trabajado con esa confianza y esa cordialidad, creo que hay que mantenerla durante este tiempo", advirtió.

"Pero creo que si somos objetivos y vemos la grandeza del fútbol y de los futbolistas en nuestro país, me atrevería a decir que tenemos muchas papeletas para poder acoger esa final en España", añadió la titular de Deportes.

La portavoz del Gobierno también manifestó que "claramente" ya han demostrado que son "unos magníficos anfitriones, no solamente en ámbitos deportivos". "Y sabemos dirigir y gestionar estos grandes eventos desde el punto de vista internacional. No me cabe ninguna duda que disfrutaremos, seguramente, de un evento histórico en el año 2030", reiteró.

"Creo que, en la memoria de todos, independientemente de la generación que seamos, recordamos de ese Mundial del 82, de 'Naranjito', y creo que ahora, en el año 2030, sin lugar a dudas, vamos a disfrutar de nuevo una nueva Copa del Mundo de calidad", sentenció Pilar Alegría.