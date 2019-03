Publicado 02/03/2019 23:33:10 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué se mostró "muy contento" tras conquistar la victoria este sábado en el Santiago Bernabéu (0-1) y reconoció que le gusta que el ambiente esté "caldeado" porque se lo pasa "mejor" después de incitar a la grada con un gesto en el tiempo de descanso.

Piqué dijo a la grada "hablad ahora" y admitió que fue tras la "agresión" de Sergio Ramos sobre Messi. "Nada, nada, lo digo porque después se ve en las imágenes que Leo tenía sangre en el labio, por eso les digo que hablen porque a veces los árbitros también toman decisiones a su favor. Son gestos que haces cuando tienes las pulsaciones a mil", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"En general me gusta que el ambiente esté caldeado y me lo paso mejor (...) A Reguilón le digo que es joven y que hizo una acción para ganarse al público. Estaba en medio y ha empezado a discutir con jugadores de nuestro equipo. La intensidad no se tiene que malinterpretar porque todos queremos defender nuestros colores. Una vez se acaba el partido, la cordialidad es mutua y nos respetamos muchísimo entre los jugadores", indicó.

Preguntado por el partido, Piqué dijo que firmaron una "buena actuación". "Hemos venido aquí siendo conscientes de la dificultad de jugar en el Bernabéu. Hemos jugado mejor que el otro día y el resultado ha sido menos abultado. Supimos sufrir y metimos una de las que tuvimos. Es un golpe a la Liga", añadió el central catalán.

"Los resultados demuestran que nos encontramos bien en el Bernabéu y sabiendo la dificultad que tiene. A mí me encanta venir aquí, soy profesional y vivir estos partidos y este ambiente me gusta mucho. Aquí es todo o nada. El equipo -en los últimos años- ha demostrado que lo hace en condiciones y con ganas de llevarse los tres puntos", finalizó.