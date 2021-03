Archivo - Michel Platini - Nicolò Campo/Lapresse via ZUMA / DPA - Archivo

Platini cree que la decisión de adjudicar el Mundial de Qatar 2022 fue acertada

BERLÍN, 5 Mar. (dpa/EP) -

El expresidente de la UEFA Michel Platini considera que la decisión de adjudicar a Catar el Mundial de 2022 fue "correcta", porque supone una oportunidad para "el desarrollo del fútbol" en los países árabes, y aseguró que pusieron como condición que se celebrase en diciembre para evitar las altas temperaturas en el país.

"Los países árabes ya hicieron una oferta 10 veces para albergar el Mundial. Es importante para el desarrollo del fútbol y es exactamente por eso por lo que voté por ellos, con la condición de que el Mundial se celebrase en diciembre, que es el caso ahora", explicó este viernes en una entrevista con el periódico alemán 'Die Welt'.

El exfutbolista, de 65 años, también dijo que no se arrepiente de la decisión de albergar la Eurocopa 2020, postergada hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus, en 12 países diferentes. "Realmente no me arrepiento, porque esta Eurocopa desarrollará aún más el fútbol en Europa porque se construirán estadios. Países como Escocia, Irlanda, Rumanía o Azerbaiyán pueden albergar la Eurocopa algún día allí", dijo Platini.

Platini fue suspendido por la Comisión de Ética de la FIFA en 2015 junto con el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, debido a un pago inexplicable de millones por parte de la asociación a Platini.

Platini y Blatter siempre habían argumentado que el dinero era un pago de salario retrasado por trabajos de consultoría. La sanción subsiguiente de ocho años se redujo más tarde a cuatro en el caso de Platini, quien también era vicepresidente de la FIFA. El francés podría volver a ocupar cargos en el fútbol.

"Siempre he dicho que mantengo abiertas todas mis opciones. Pero también tengo que encontrar algo que se adapte a mí como desafío", dijo Platini. En este momento, disfruta "del lujo de tener tiempo". Todavía considera que la sanción es ilegal. "Sigo luchando contra la injusticia y no me rendiré, pase lo que pase", dijo Platini.

Según informaciones de la agencia dpa, la fiscalía federal suiza ha programado las audiencias finales de la investigación sobre el cuestionable pago de 2 millones de dólares para las próximas semanas.