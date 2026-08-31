Platini cree que Infantino "ha fracasado" y recuerda que "siempre" le ha gustado "el dinero y el poder"

Archivo - Michel Platini y Gianni Infantino en su época como presidente y secretario generla de la UEFA - HAROLD CUNNINGHAM - Archivo

PARÍS 31 Ago. (dpa/EP) -

El expresidente de la UEFA Michel Platini volvió a mostrarse crítico con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que "ha fracasado" en su intento de vender participaciones del Mundial a inversores privados, y dejó claro que "siempre" la ha gustado "el dinero y el poder", mientras que cree que el organismo europeo sólo le podrá quitar de su puesto "a través de las autoridades judiciales".

"Las cuestiones económicas son una cosa, pero creo que Infantino ha fracasado porque es el garante de las reglas del juego y no las ha respetado", declaró Platini, máximo mandatario del fútbol europeo entre 2007 y 2015, en 'Canal+', donde remarcó que el que fuera su secretario general en la UEFA, debe dimitir.

El presidente de la FIFA está en el punto de mira desde hace varias semanas por su fallido plan de vender participaciones del Mundial a inversores privados, lo que ha provocado una fuerte reacción en contra de la gran parte del mundo del fútbol, que le pide que deje el cargo y que no se presente a la reelección.

Para el triple ganador del Balón de Oro, inhabilitado desde el año 2015, Infantino había infringido las reglas del juego en el reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que tildó de "pausas comerciales", como así se calificaron las discutidas pausas de hidratación de los encuentros, "no están previstas en el reglamento".

"La pausa de 30 minutos en el descanso de la final no está prevista en el reglamento y la tarjeta roja es el peor de los casos", añadió en relación al 'show' musical que hubo tras la primera parte de la final entre España y Argentina del MetLife Stadium de Nueva Jersey y la polémica suspensión de la roja al delantero estadounidense Florin Balogun, que le permitió jugar los octavos de final y después de que se conociese que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmase que había llamado a Infantino al respecto.

El dirigente suizo-italiano fue secretario general de la UEFA durante varios años cuando Platini estaba al frente del organismo europeo y ocupó el lugar del francés como candidato a la presidencia de la FIFA cuando el exjugador fue inhabilitado para el fútbol en 2015 por un polémico pago de la FIFA, siendo elegido al frente del ente rector del fútbol mundial en 2016.

"Siempre supe que le gusta mucho el dinero y el poder. Este es un microcosmos de personas que se consideran a sí mismas los jefes del fútbol, mientras que los verdaderos jefes del fútbol son los Mbappés, los Zidanes o los Maradonas", advirtió Platini.

La UEFA también pretende derrocar a Infantino mediante acciones legales y está preparando una causa penal en relación con el acuerdo previsto con los inversores, que, según Platini, podría ser un plan más prometedor. "Creo que esto no se resolverá a través de las autoridades deportivas. Creo que, si la UEFA quiere derrocar a Infantino, lo hará a través de las autoridades judiciales", afirmó.