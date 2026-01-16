Platini: "Infantino es más autocrático desde la pandemia, le gustan los ricos y poderosos"

Archivo - Michel Platini y Gianni Infantino en su época como presidente y secretario general de la UEFA - HAROLD CUNNINGHAM - Archivo

"Ceferin tiene que estar más presente en la FIFA, es la única manera de evitar que Infantino haga tonterías"

BERLÍN, 16 Ene. (dpa/EP) -

El expresidente de la UEFA Michel Platini ha criticado al suizo Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA y secretario general de la UEFA durante el mandato del francés, y ha afirmado que se ha vuelto "más autocrático" como presidente de la FIFA, asegurando que le gustan "las personas ricas y poderosas", además de señalar al actual presidente del organismo rector del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, como el único capaz de evitar que Infantino "haga tonterías".

"Era un buen número dos, pero no es un buen número uno. Trabajó muy bien en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan las personas ricas y poderosas, las que tienen dinero. Es su carácter. Ya era así cuando era el número dos, pero entonces no era el jefe", declaró en una entrevista al periódico británico The Guardian.

Infantino tomó el mando de la FIFA en 2016, sucediendo a Joseph Blatter, después de que la candidatura original de Platini para pasar de la presidencia de la UEFA a la de la FIFA terminara cuando él y Blatter fueron sancionados con la inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por violaciones éticas. Platini recalca que esa sanción fue "política" porque hay personas dentro del organismo rector del fútbol mundial que no lo querían al frente.

Además, cree que en la FIFA hay "menos democracia" desde la llegada del suizo. "Por desgracia, Infantino se ha vuelto más autocrático desde la pandemia. Creo que ha perdido la partida. Hay menos democracia -dentro de la FIFA- que en la época de Blatter. Se puede decir lo que se quiera de Blatter, pero su principal problema es que quería seguir en la FIFA de por vida. Era una buena persona para el fútbol", apuntó.

En las últimas semanas, Infantino ha sido criticado por su cercanía a personas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que otorgó el novedoso Premio FIFA de la Paz. Platini afirmó que la FIFA ha perdido sus valores y quiere que la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, vuelvan a desempeñar un papel más importante dentro de la FIFA.

"Ceferin tiene que estar más presente en la FIFA. La UEFA siempre fue algo importante: era un contrapeso a las tonterías que hacía la FIFA. Hay que ser más enérgico a la hora de defender los valores del fútbol. No tengo contacto con él y no quiero interferir, pero creo que es la única manera de evitar que Infantino haga tonterías", concluyó.