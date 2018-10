Pola: "El deporte es así, hoy nos ha tocado perder"

Publicado 11/02/2018 0:39:43 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Adrián Alonso Pereira 'Pola' se mostró "orgulloso" de la selección después de caer (3-2) ante Portugal en la final de la Eurocopa de Eslovenia, donde esta vez le tocó perder a la siete veces campeona continental, un palmarés que lamenta no tenga mayor reconocimiento.

"Hemos competido hasta el final. Hay que pensar que el deporte es así. Hoy nos ha tocado perder. No podemos reprocharnos nada y estoy súper orgulloso de pertenecer a este gran grupo", indicó en declaraciones a Cope, tras la derrota en el último minuto de la prórroga.

Pola destacó el trabajo de una selección campeona de Europa en siete ocasiones y otras dos del mundo. "Lo que realmente me jode hoy es que hay gente que no ve lo difícil que es lo que se ha conseguido. Me duele eso y no perder, hemos competido y hemos tenido el partido ahí. No cambiaría nada de lo que ha pasado en el torneo", afirmó.

Por último, Pola se refirió a la acción con Ricardinho, de cara a los últimos cinco minutos de la prórroga, que dejó a Portugal sin su estrella por lesión. "Le he caído encima y ha sido sin querer. Son lances del juego. Le he pedido perdón por algo que no quise hacer", finalizó.