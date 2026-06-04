La portera Romane Salvador renueva con el Espanyol hasta 2027

Archivo - Romane Salvador, portera del RCD Espanyol, durante un partido de la Liga F entre el Espanyol y el FC Barcelona disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portera francesa Romane Salvador continuará en el RCD Espanyol femenino hasta junio de 2027 después de alcanzar un acuerdo con el club blanquiazul para ampliar su vinculación y seguir formando parte del proyecto del primer equipo en la Liga F Moeve.

La guardameta seguirá defendiendo la portería 'perica' tras consolidarse como una de las futbolistas más importantes de la plantilla en las últimas temporadas, en las que se ha convertido en una pieza de referencia para Sara Monforte.

Desde su llegada al conjunto catalán, Salvador ha destacado, según apunta el club, por su seguridad en la portería y por su capacidad para aparecer en momentos decisivos, con actuaciones que han resultado determinantes en numerosos encuentros.

El Espanyol destacó que la francesa se ha ganado un papel protagonista dentro del equipo y se ha situado entre las porteras más destacadas de la categoría por sus intervenciones y rendimiento constante.

"La renovación de Salvador permite al club mantener uno de los pilares de su proyecto deportivo de cara a las próximas campañas y seguir dando continuidad a una plantilla que buscará consolidarse en la máxima categoría del fútbol femenino español", aseguró la entidad en un comunicado.