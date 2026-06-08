La portera Txell Font deja el Barça Femení este verano

Archivo - La portera española Txell Font antes de un partido con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portera española Txell Font no continuará en el Barça Femení y pondrá fin a su vinculación con la entidad blaugrana el próximo 30 de junio, cuando expira su contrato, según informó este lunes el club catalán.

La guardameta, integrante del Barça B y habitual en los entrenamientos del primer equipo durante la presente temporada, debutó con el conjunto dirigido por Pere Romeu en la última jornada de la Liga F Moeve, en la victoria ante el Madrid CFF (0-4).

Nacida en Tagamanent (Barcelona), Font llegó al fútbol base de la entidad blaugrana en la temporada 2016/17 y formó parte en 2021 de la primera generación de futbolistas residentes en La Masia.