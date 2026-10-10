Portugal suspende y abre expediente a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este sábado la suspensión provisional de Cristiano Ronaldo después de que la estrella de la selección abandonara la última convocatoria, con un expediente de disciplina abierto a la espera de una decisión definitiva.

Según cita A bola, el comunicado de la federación persigue a un Cristiano que abandonó al equipo el pasado uno de octubre tras un encontronazo serio con su entrenador, al que afeó no cumplir con su palabra. El delantero del Al-Nassr se quedó sin jugar contra Noruega y se marchó con dos partidos más por delante, que Portugal ganó para meterse en cuartos de final de la Liga de Naciones.

El Consejo Disciplinario inició "un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados". "Se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia. El expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF y se excluyó su publicación hasta la finalización de la investigación", dice.

El seleccionador, Jorge Jesus, había apuntado que tenía la "conciencia tranquila" por lo que definió como "un malentendido fácil de resolver" entre él y Cristiano.