El Lyon quiere frenar de nuevo al City y el United no quiere 'favores' al Valencia

Actualizado 27/11/2018 16:10:53 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Olympique de Lyon intentará repetir su gran actuación de la primera vuelta y volver a ganar al entonado Manchester City para animar el Grupo F de la Liga de Campeones, mientras que el otro equipo de Manchester, el United, no quiere hacer ningún favor al Valencia en el Grupo H.

Los de Pep Guardiola visitan el 'Parc Olympique Lyonnais' inmersos en una de sus mejores rachas de la temporada. El parón de selecciones les ha sentado muy bien, ya que ganaron al West Ham fuera de casa (0-4) en un gran partido de Leroy Sané, que convirtió un doblete.

Los 'citizens' son líderes indiscutibles en la Premier con 35 puntos, encadenan 13 partidos sin conocer la derrota y en los últimos cinco encuentros el balance es de 21 goles a favor y solo dos en contra, números que asustan.

Sólo un equipo ha sido capaz de frenar al campeón inglés y ese ha sido el Lyon, que sorprendió en la primera jornada de la fase de grupos de la 'Champions' en el Etihad Stadium y que ahora intentará repetir la hazaña al amparo de su público.

El ganador se llevará el premio doble del billete para octavos, como primero para los visitantes si se toman la revancha en un estadio donde esta campaña solo ha ganado el Niza y ante un equipo que lleva siete partidos sin perder. Bruno Genesio recuperará a una pieza clave como Nabil Fekir para liderar la ofensiva junto a Memphis Depay, mientras que Pep Guardiola seguirá sin el belga Kevin de Bruyne y tiene la seria duda de Bernardo Silva, ausente ya ante el West Ham.

Muy pendientes de este partido estarán el Hoffenheim, tercero con tres puntos, y el Shakhtar, colista con dos. Ambos deben ganar y esperar una derrota del Lyon para mantener sus opciones de clasificación hasta la última jornada.

Los de Julian Naggelsman están yendo de menos a más y ya son sextos en la Bundesliga y tratarán de hacer valer su fortaleza en su estadio ante un rival por debajo del nivel que ofreció el año pasado y que sólo ha encajado menos goles (13) que el Viktoria checo (14).

En el Grupo H, el Manchester United buscará no hacer ningún favor al Valencia, que se juega su futuro en el torneo en su visita a la Juventus, y ganar en Old Trafford al Young Boys suizo para así hacer buena su sorpresiva victoria en Turín.

Los de José Mourinho afrontan el partido después de volver a tropezar en la Premier, empatando en casa sin goles con el Crystal Palace y colocarse ya a 14 puntos del City, pero saben que una victoria les clasificaría si no hay victoria 'che' y les mantendría en pugna por la primera plaza. Para el conjunto helvético, lo único válido para aspirar al menos a la Liga Europa es dar otro disgusto al de Setúbal.

BAYERN Y AJAX QUIEREN JUGARSE EL PRIMER PUESTO EN LA ÚLTIMA JORNADA

Por su parte, en el Grupo E, el Bayern Múnich recibirá al Benfica sabedor de que el empate le vale para sellar su pase a los octavos ante un rival al que sólo le vale el triunfo, lo que nunca ha logrado ante el pentacampeón de Europa, para no decir adiós a sus opciones.

El equipo bávaro, de todos modos, no se puede permitir otra cosa que no sea ganar después de su irregular momento en la Bundesliga donde no ha ganado sus tres últimos partidos, encajando además seis goles, para así jugarse la primera plaza en Amsterdam.

Ahí le esperaría un Ajax que necesita no fallar en su visita al colista AEK para llegar con las opciones intactas de finalizar líder, aunque lo tendrá que hacer con bajas significativas como las del sancionado Tagliafico y el lesionado Ziyech.

De todos modos, los 'ajacied' sólo han perdido un partido en esta campaña, el 23 de septiembre ante el PSV, y deberían imponerse a un campeón griego en horas bajas después de no ganar ninguno de sus tres últimos partidos ligueros y de haber marcado solo un gol.

Finalmente, en el Grupo G, la Roma y el Real Madrid estarán muy pendientes de lo que suceda a partir de las 18.55 horas en el Luzhniki de Moscú donde al CSKA sólo le vale ganar al Viktoria Plzen para mantener el sueño de estar en octavos, que se jugaría en el Santiago Bernabéu.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

GRUPO E.

AEK - Ajax 18.55.

Bayern - Benfica 21.00.

GRUPO F.

Lyon - Manchester City 21.00.

Hoffenheim - Shakhtar 21.00.

GRUPO G.

CKSA - Viktoria Plzen 18.55.

AS Roma - REAL MADRID 21.00.

GRUPO H.

Juventus - VALENCIA 21.00.

Manchester United - Young Boys 21.00.