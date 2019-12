Primera reunión para constituir la mesa de negociación del convenio colectivo de Segunda B

Publicado 26/12/2019 17:01:20 CET

Reunión de representantes de ProLiga y Futbolistas ON para la firma del Convenio Colectivo de Segunda División B

Reunión de representantes de ProLiga y Futbolistas ON para la firma del Convenio Colectivo de Segunda División B - FUTBOLISTAS ON

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de ProLiga, la patronal de los clubs de fútbol de Segunda División B y Tercera División, ha acogido este jueves la primera reunión previa a constituir la mesa de negociación en la que renovará el Convenio Colectivo de Segunda División B.

Futbolistas ON denunció ante la Dirección General de Trabajo el Convenio Colectivo para la Actividad del Futbolista Profesional en Segunda División B.

Los representantes de ProLiga y de Futbolistas ON intercambiaron opiniones sobre la situación actual de esta categoría del fútbol español, así como la composición de la mesa negociadora y los diferentes artículos que engloban un convenio que deben ser "profundamente revisado y actualizado", señala el sindicato en un comunicado.

En la tercera semana del próximo enero de 2020 se constituirá la mesa negociadora y se actualizará este convenio "tan obsoleto, en el cual se ignoran muchos de los beneficios y mejoras laborales de las que actualmente gozan el resto de trabajadores y trabajadoras".

Futbolistas ON lamentó "profundamente" la ausencia en esta primera reunión con la patronal de Segunda B de la Asociación de Futbolistas Española (AFE), quien notificó su ausencia "diez minutos antes de que diera comienzo dicha reunión alegando, entre otras cosas, que no consideraban oportuna la fecha elegida para su celebración".

"Futbolistas ON no solo se siente orgulloso como sindicato de poder llevar a cabo una de las premisas con las que se fundó, y que no es otra que dotar de mejoras en los derechos de l@s futbolistas de las categorías más desfavorecidas del fútbol español, sino que también consideramos que demasiado tiempo ha pasado ya desde 1989 como para esperar más a que los jugadores de Segunda B sigan teniendo un convenio colectivo en el que se habla del servicio militar obligatorio y en pesetas ...", concluyó.