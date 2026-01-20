Los principales clubes femeninos de fútbol generaron en 2025 más de 150 millones de euros en ingresos

Archivo - La jugadora del Arsenal Caitlin Foord (derecha) intenta regatear a la del Barcelona Ona Batlle, en la final de la Champions 2025. - Zed Jameson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 de los principales clubes femeninos de fútbol generaron unos ingresos de más de 150 millones de euros por primera vez el año pasado, con el Barça cerrando el 'top 3' con más de 20 millones, según desveló la cuarta edición del informe Football Money League de la empresa de servicios financieros Deloitte.

Este informe indica que los principales clubes vieron aumentar sus ingresos en un 35%, hasta alcanzar los 158 millones de euros en 2025. El Arsenal, ganador de la Liga de Campeones, lideró la clasificación con 25,6 millones de euros -un aumento del 43% con respecto a la temporada anterior-, seguido de su rival londinense, el Chelsea (25,4 millones de euros), y el Barça Femení (22 millones de euros).

La Superliga Femenina Inglesa domina la clasificación, con 8 clubes entre los 15 perfilados por Deloitte. Además del Barcelona, también figuran el Real Madrid (12,3 millones de euros), el Bayern de Múnich (7,2 millones de euros) y el Paris Saint-Germain (4,6 millones de euros). El único club no europeo es el Sanfrecce Hiroshima Regina de Japón (3 millones de euros).

"El crecimiento de los ingresos brutos de los clubes de fútbol femenino refleja la innovación continua y la mentalidad centrada en lo comercial de algunos de los principales mercados de este deporte", destacó Jennifer Haskel, responsable de conocimiento y análisis del Deloitte Sports Business Group.

Y es que el fútbol femenino "está empezando a labrarse su propio camino con nuevas y ampliadas colaboraciones con marcas, nuevas estrategias de venta de entradas y la dedicación a comprender verdaderamente la evolución de la base de aficionados", según la responsable de Deloitte.

Entre las tres fuentes de ingresos principales, los ingresos comerciales siguen siendo el principal impulsor del crecimiento de los clubes de fútbol femenino y representan casi tres cuartas partes (72%) de los ingresos totales de los 15 clubes principales.

Los ingresos promedio por jornada generados por los 15 mejores clubes aumentaron de 1,3 millones de euros en la temporada 2023-24 a 1,5 millones de euros en la 2024-25, lo que representa un incremento del 15%. Sin embargo, la asistencia ha disminuido en algunos casos, con 5 clubes de la WSL reportando una caída intertemporal tras la histórica temporada 2023-24.

Entre los 15 mejores clubes, los ingresos por retransmisiones disminuyeron un 6%, hasta alcanzar una media de 1,3 millones de euros en la temporada 2024-25, lo que representa ahora el 13% de los ingresos totales. Sin embargo, los ingresos por retransmisiones aumentaron ligeramente (3%) entre los 13 clubes que también figuraron en el 'top 15' del año pasado.

Las competiciones europeas e internacionales también impulsaron la generación de ingresos. El Manchester City vio sus ingresos aumentar un 63% tras regresar a las eliminatorias de la Champions por primera vez desde la temporada 2020-21. Por otro lado, el Bayern fue uno de los cuatro mejores 15 clubes que compitieron en el torneo inaugural del World Sevens Football, recibiendo, según se informa, una cantidad de 2,3 millones de euros en premios.

La lista del informe incluye mercados clave de Europa, como Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, así como otros como Brasil y Japón. Sin embargo, faltan otros como Suecia, Estados Unidos y Australia, ya que, según Deloitte, no se les facilitó la información.