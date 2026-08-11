El PSG examina su supremacía europea ante el Aston Villa

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y Emiliano Buendía (Aston Villa). - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain francés y el Aston Villa inglés se enfrentan este miércoles en el Red Bull Arena de Salzburgo (Austria) en la Supercopa de Europa, primer título de la temporada que medirá a los vigentes campeones de la Liga de Campeones y la Liga Europa, dirigidos por dos entrenadores españoles y en un partido marcado por la falta de ritmo de muchos de los jugadores clave del equipo parisino.

El Red Bull Arena de Salzburgo corona al primer campeón europeo de la temporada 26-27. Un trono de 'supercampeón' donde habrá claro protagonismo español, ya que medirá en los banquillos a Luis Enrique Martínez y Unai Emery, y con el PSG buscando mantener su supremacía europea tras ganar las dos últimas Champions y la pasada Supercopa, de forma agónica ante otro rival de la Premier como el Tottenham.

El asturiano y el donostiarra se han convertido en ídolos en París y Birmingham, llevando al PSG al olimpo del fútbol europeo en el caso de Luis Enrique, y recuperando la grandeza europea del Aston Villa en el de Emery. Ahora, ambos esperan engordar su palmarés en la que será la segunda vez que se vean las caras en una Supercopa de Europa ya que lo hicieron en 2015 cuando dirigían al FC Barcelona y al Sevilla FC respectivamente, con gol de Pedro Rodríguez en la prórroga para dar el título a los blaugranas tras un espectacular 5-4.

Además de esa ocasión, sus equipos se han medido 12 veces, con un balance favorable al asturiano de ocho victorias, un empate y tres derrotas. Lo hicieron por última vez en cuartos de la Champions 24-25, con victoria 3-1 del PSG y por un insuficiente 3-2 del Aston Villa en la vuelta

Un título que suele acabar cayendo del lado del vigente campeón de la Champions. Así, lo ha hecho desde el año 2000, cuando la UEFA reestructuró sus competiciones tras la desaparición de la Recopa de Europa, saliendo victorioso en 18 ocasiones por solo ocho del campeón de la Liga Europa. Además, desde el año 2018, en el que el Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid, ningún campeón de la Liga Europa ha sido capaz de destronar al 'rey de Europa'. Un dato al que se suma que Luis Enrique ha ganado las dos ediciones que ha disputado y Emery ha caído en las tres que participó.

Sin embargo, lo prematuro del partido, sumado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, ha provocado que las cosas se puedan igualar. El campeón de Francia llega con gran parte de sus efectivos recién aterrizados en París y escasos entrenamientos a sus espaldas como el caso del campeón del mundo Fabián Ruiz, los franceses Ousmane Dembélé, Desiré Doue, Warren Zaire-Emery y un Bradley Barcola cuyo futuro parece estar en Anfield, o el marroquí Achraf Hakimi, que aun no han disputado ni un minuto en la pretemporada.

Sí han tenido rodaje, pero menos del que le gustaría a Luis Enrique, los portugueses Joao Neves, Nuno Mendes y Vitinha y el capitán Marquinhos, que apuntan a titulares junto a una pieza clave como el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, fundamental en la consecución de la Liga de Campeones, o los jóvenes Ibrahim Mbaye y Dro Fernández, que destacaron en el empate frente al Manchester United (1-1) del último amistoso.

En el lado de los 'villanos', su principal hándicap es la reconstrucción que están teniendo que acometer después de las importantes salidas durante el verano de Morgan Rogers y Youri Tielemans, para los que Emery debe encontrar sus sutitutos. Para eso han llegado el prometedor suizo Johan Manzambi, Joao Gomes y Alejandro Garnacho, aunque el primero de ellos, el fichaje más caro de la historia del club, continúa recuperándose de una lesión y no será de la partida.

Sí podrá ayudar el brasileño, que será clave en la lucha que se presenta en el encuentro por el control del centro del campo. Además, el ex del Wolves viene de marcar en el último partido de pretemporada, que acabó con derrota del equipo inglés ante el Bayern Múnich alemán (2-1).

Un partido en el que Emery optó por una alineación que apunta a ser muy parecida a la que pondrá sobre el césped del Red Bull Arena de Salzburgo donde también habrá protagonismo arbitral ya que lo dirigirá un colegiado no europeo, el somalí Omer Artan, premiado por UEFA como compensación a que Estados Unidos le prohibiese la entrada para pitar en la pasada Copa del Mundo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Boly, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Dro; Mbaye, Dembélé y Khvaratskhelia.

ASTON VILLA: Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Buendia, Kamara, Joao Gomes, Garnacho; Guessand y Watkins.

--ÁRBITRO: Omar Artan (SOM).

--ESTADIO: Red Bull Arena de Salzburgo (Austria).

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.