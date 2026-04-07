PSG y Liverpool inician un intenso cruce entre maldición y necesidad

Archivo - El jugador del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia (derecha) intenta regatear al defensa del Liverpool Ibrahima Konaté en la Champions League 2024-25. - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint-Germain se enfrenta en casa este miércoles (21.00) al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo al que el equipo parisino llega con buena salud y tras imponerse con contundencia y claridad en octavos al Chelsea para de nuevo ser verdugo de un conjunto 'red' que se agarra a la Champions como única tabla de salvación de su temporada.

El vigente campeón de la máxima competición continental prosigue su camino hacia la reválida del título, algo que solo ha logrado el Real Madrid en la era moderna de la Liga de Campeones -desde 1992-93-. Y es que el club que ocupa el trono de la Champions es habitual que no pase de la fase de cuartos de final -ha ocurrido en cuatro de los últimos cinco cursos-, por lo que el club parisino enfrenta una maldición europea reciente.

Los pupilos de Luis Enrique Martínez persiguen el sueño exigente de volver a reinar en Europa con el aval de su abultada eliminatoria ante el Chelsea en octavos, endosando a los londinenses un contundente 8-2 global gracias a un triunfo por 0-3 en Stamford Bridge. Además, llegan con el liderato en la Ligue 1 afianzado tras su victoria frente al Toulouse y sabiendo que este fin de semana descansarán al haber sido aplazado su clave duelo doméstico frente al Lens, segundo clasificado en Francia.

El sólido bloque colectivo construido por el técnico asturiano y que deslumbró la pasada temporada en el continente ha pasado por baches este curso -jugó los 'playoffs'-, aunque ahora llega en un buen momento y con futbolistas determinantes. Por ejemplo, Vitinha y su habilidad para generar fútbol; el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que convirtió un doblete en el último partido de Liga; o un Khvicha Kvaratskhelia que ha celebrado cuatro goles en los últimos tres partidos de Champions.

Y su siguiente obstáculo será el Liverpool de Arne Slot. Los 'reds' ya vivieron en sus carnes cómo el PSG les apeó de la competición en los octavos de final de la pasada edición en la crueldad de los penaltis. El conjunto inglés, además, viaja a París deprimido por su eliminación el sábado de la FA Cup a manos del Manchester City por 4-0, por lo que la Champions se ha convertido en la única oportunidad de levantar un título este curso, algo que no logran desde 2019 en la etapa de Jürgen Klopp.

Al ser su última bala, se espera una versión mejorada del seis veces campeón de Europa, en la que además es la última temporada en el club de su estrella Mohamed Salah. Aunque los últimos resultados no son halagüeños, ya que solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos, el 4-0 en Anfield sobre el Galatasaray en octavos de final, para remontar un resultado adverso en la ida del cruce.

Los 'reds' quieren que, en una campaña repleta de altibajos, salga cara, algo que les está costando a domicilio. Y es que enlazan tres derrotas seguidas como visitantes, en las que solo han logrado marcar un gol, por los siete recibidos en contra. Pero dentro de esa irregularidad de un equipo que dominó con firmeza la Premier el curso pasado está su buena cara en Champions, donde ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, acabando tercero en la fase de liga.

En el apartado de bajas, para el que será el séptimo encuentro entre ambos en competiciones de la UEFA, el PSG presenta las bajas de Bradley Barcola y Fabián Ruiz, que ya está en el último tramo de su recuperación. Mientras que el Liverpool no podrá contar con el portero Alisson Becker, ni Conor Bradley ni Wataru Endo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah y Ekitiké.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (ESP).

--ESTADIO: Parque de los Príncipes.

--HORA: 21.00/ M+ Liga de Campeones 2.