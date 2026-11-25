París Saint-Germain - AS Roma - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El París Saint-Germain empató (2-2) contra la Roma en la quinta jornada de la fase liga de la Champions, dejando el liderato en solitario al Real Madrid, mientras que el Lille sorprendió (2-1) al Bayern de Múnich y el Liverpool venció (0-3) al Brujas.

El vigente doble campeón de Europa cedió este miércoles sus primeros puntos y lo hizo además en el Parque de los Príncipes de la capital gala, aunque fue capaz de remontar el 0-1 de Mario Hermoso a los cinco minutos. Los de Luis Enrique encontraron su fútbol poco a poco y Ilya Zabarnyi logró el empate a la media hora.

La estrategia en un saque de esquina amargó a los italianos y, desde el punto de penalti, Ousmane Dembélé culminó la remontada de un PSG que tomaba el mando. Sin embargo, la Roma se mostró seria en la presión y bien organizada para evitar la avalancha de un PSG que se tiene que acostumbrar a la vida sin Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Donyell Malen empató también de penalti.

Los de París se quedan así en 13 puntos, por los 15 del Real Madrid, líder en solitario y único ya con el pleno de victorias. Mientras, la Roma, fuera del 'Top 24' firmó una actuación como para creer en sus opciones de clasificarse en las tres jornadas que quedan, igual que logró el Lille de Davide Ancelotti, pese a sus cuatro puntos, pero un primer triunfo de prestigio.

El equipo francés remontó a un Bayern que, con ocho, volvió a complicarse el 'Top 8'. Las ausencias de Michael Olise, Harry Kane, Alphonso Davies y Serge Gnabry se hicieron notar en los alemanes, aunque en un saque de esquina, Dayot Upamecano adelantó al Bayern. Tras el descanso, el Lille fue valiente y Ayase Ueda más un gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic valieron la remontada.

Además, el Liverpool de Andoni Iraola, que venía de una dura derrota ante el Fenerbahce, recuperó la senda de la victoria con autoridad y afianzó la zona alta en la tabla con 12 puntos, frenando a un Brujas que estaba en racha europea. El equipo 'red' asfixió al Brujas en la presión, y así llegó el 0-1 de Alexander Isak.

La mala noticia para el técnico español fue la posible lesión del extremo también español Víctor Muñoz sustituido antes del descanso, e incluso el equipo belga, con el resultado corto, tuvo su momento de reacción en el segundo tiempo. En los últimos diez minutos, Florian Wirtz dio calma a los ingleses con el 0-2 e Isak sentenció.

Por otro lado, el Manchester United vivió otro accidentado estreno con Mauricio Pochettino, esta vez en Champions, con la desafortunada actuación del portero Senne Lammens en el empate (2-2) contra el Sporting de Portugal. Los portugueses terminaron mejor situados en la tabla con 10 puntos por los 7 de los ingleses.

En un partido con mucha polémica en Lisboa, los 'red devils' se fueron al descanso perdiendo, después de que Lammens detuviera un penalti pero competiera otro sobre Luis Suárez, que esta vez no falló. Un gol anulado a Amad Diallo calentó a un United que remontó en la reanudación gracias a un doblete en dos minutos de Bruno Fernandes, ex jugador del Sporting. Con otra dosis de drama y polémica al final, Luis Suárez también logró su doblete, cuando Lammens dejó escapar una pelota que tenía atrapada, y el colegiado anuló un gol inglés a Andreas Pereira por una falta previa. El United terminó muy enfadado, con un punto escaso y sin arrancar en condiciones la era de Pochettino.

Mientras, en un duelo directo por mirar al 'Top 8', el Inter de Milán venció (2-0) al Stuttgart, sumando así nueve puntos, todos consecutivos. El equipo italiano marcó de penalti, con Petar Sucic, y por medio de Lautaro Martínez, en la segunda mitad, en un gran partido de Federico Dimarco, quien entró desde el banquillo antes del descanso por la lesión de Alessandro Bastoni.