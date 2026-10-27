Puma y LaLiga presentan 'Stellar Nitro', el nuevo balón oficial de invierno

Balón Puma oficial de LaLiga EA Sports 2026/27 para la temporada de invierno - LALIGA

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puma y LaLiga han presentado este martes 'Stellar Nitro', el nuevo balón oficial de invierno para la temporada 2026/27 diseñado con tecnología de alta visibilidad para mantener el ritmo de competición en condiciones meteorológicas adversas y de poca luz, que debutará oficialmente este fin de semana coincidiendo con la undécima jornada de LaLiga EA Sports y la duodécima de LaLiga Hypermotion.

El nuevo balón combina una llamativa paleta de colores en verde lima en contraste con tonos en azul, negro y detalles en fucsia para facilitar su seguimiento sobre el terreno de juego. Entre sus principales innovaciones tecnológicas destaca la incorporación del núcleo 'Nitrofoam', una espuma con infusión de nitrógeno orientada a maximizar el retorno de energía en el impacto para ofrecer mayor velocidad y potencia en los disparos sobre cualquier superficie.

Por su parte, la pelota cuenta con un diseño aerodinámico de 4+4 paneles sellados concebido para optimizar el flujo de aire y reducir la resistencia aerodinámica. Su superficie exterior, fabricada en poliuretano texturizado en tres dimensiones de 1,2 milímetros de grosor, contribuye a mejorar el control, la precisión del toque y la durabilidad, favoreciendo además la aceleración del balón tras el golpeo.