Puma y Liga F presentan el balón Stellar Nitro para la temporada 2026-27. - PUMA

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Puma ha presentado este miércoles el Stellar Nitro, el balón oficial de Liga F para los partidos de la temporada 2026-27 y el más avanzado técnicamente que ha diseñado la multinacional para una de las competiciones femeninas de fútbol más importantes del mundo.

El balón Stellar Nitro ha sido creado no solo para seguir el ritmo del juego moderno femenino sino también para impulsarlo. El nuevo balón incorpora un núcleo Nitrofoam, la innovadora espuma con infusión de nitrógeno de Puma y una de las tecnologías más emblemáticas y reconocidas de la marca, aplicada por primera vez en la historia a un balón de fútbol.

Tras revolucionar el rendimiento del calzado deportivo, la tecnología Nitro da ahora el salto al terreno de juego para ofrecer una nueva generación de balones diseñada para maximizar la devolución de energía en cada impacto y proporcionar una sensación de juego más precisa y reactiva.

Gracias a ello, los controles, pases y disparos salen del pie con una velocidad y capacidad de respuesta optimizadas. La ingeniería detrás de esta capacidad de respuesta está presente en cada detalle. Una precisa construcción de paneles 4+4 que optimiza el flujo de aire y minimiza la resistencia para ofrecer un vuelo más estable y preciso.

Además, la superficie exterior texturizada y con relieve mejora el control aerodinámico ayudando a que el balón mantenga velocidad constante a lo largo de toda su trayectoria.

Visualmente, el balón Stellar Nitro refleja la identidad de Liga F: dinámico y en constante movimiento. Su diseño combina formas orgánicas y fluidas que transmiten velocidad y conexión sobre el terreno de juego, junto con una paleta de colores pastel ligera y fresca, contrastada con formas oscuras que aportan fuerza visual y que hacen que los colores destaquen aún más sobre el césped.

El balón, que está disponible a partir de este miércoles en puma.com, El Corte Inglés y tiendas especializadas, comenzará a rodar en el campo durante los partidos de pretemporada en julio y su debut oficial en competición será en el partido del fin de semana del 30 de agosto.